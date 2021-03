Bil Gejts otkrio zašto kupuje velike površine zemljišta

Suosnivač Microsofta Bil Gejts odgovorio je na niz zanimljivih pitanja tokom nedavno održanog AMA (Ask Me Anything, odnosno pitaj me bilo šta) razgovora na Redditu, prenosi "AgFunder news".

Gejts je po prvi put javno progovorio o velikoj kupovini zemljišta u kojoj učestvuje zajedno sa suprugom Melindom. Štaviše, Gejtsovi su prošle godine zbog toga postali najvećim zemljoposjednicima u SAD-u, barem što se tiče obradivog tla.

Nakon što ga je jedan od redditora pitao 'Hej, Bile! Zašto kupuješ toliko puno farmi?', Gejts mu je odgovorio da će uskoro porasti potražnja za biogorivom, kao i povećanom investicijom u nauku i agrikulturu.

"Moja investiciona grupa je to odlučila - nema veze sa klimatskim uslovima", napisao je.

"Agrikulturni sektor je izuzetno važan. Uz produktivnije sjemenje možemo izbjeći uništenje šuma i pomoći Africi da se nosi sa klimatskim poteškoćama. Još ne znamo koliko će koštati biogoriva, ali ako ih uspijemo proizvoditi po niskoj cijeni, riješićemo problem zagađenja kod aviona i kamiona", istakao je.

"The Land Report" je u januaru, podsjetimo, otkrio da Gejtsovi imaju mnogo obradivog zemljišta u SAD-u sveukupne površine nešto veće od 979 kvardatnih kilometara koju čine manja zemljišta u Luizijani, Arkanzasu i Arizoni. Firma "Cascade Investment" na čijem je čelu Bil Gejts, kompanija koju naziva 'moja investiciona grupa' odbila je da komentariše kupovinu.

Ipak je "natuknula" da sve ima veze sa održivom zemljoradnjom. "Cascade" ima udio u "Beyond Meatu" i "Impossible Foods", kao i "John Deereu", kompaniji koja proizvodi privrednu opremu.

"Bill & Melinda Gates" Fondacija početkom godine je najavila osnivanje neprofitne organizacije koja će pokušati 'ubrzati razvoj manjih privreda u nerazvijenim zemljama uz naglasak na povoljnu mašineriju i alate pomoću kojih će privrednici moći proizvoditi održive usjeve te se priviknuti na uticaj vremenskih promjena.

Sintetičko meso

Druga pitanja dotakla su se održivosti ovakvih sistema, kao i potencijalnih rješenja - uključujući desalinizaciju (odsoljavanju) morske vode. Gejts je odgovorio:

"Imamo jako puno vode, ali problem je što je desalinizacija i transport do farmi jako skup proces. Svekupni iznos je previsok za agrikulturalnu primjenu - novi sojevi sjemenki mogu redukovati korištenje vode, ali neka područja i dalje neće imati velike urode".

Gejts se takođe dotakao "nišne tehnologije" koja bi, prema njemu, mogla igrati veliku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.

"Treba nam puno tehnologija - sintetičko meso, pohrana energije, novi načini izrade građevnih materijala...cilj nam je da budemo otvoreni prema idejama koje na prvi pogled zvuče 'divlje'", rekao je on.

U intervjuu sa "MIT Technology Reviewom", Gejts tvrdi da društva sa povećanim prihodima trebaju težiti prema potpunoj zamjeni goveđeg mesa sintetičkim alternativama.

"Mislim da siromašne sebi zemlje ne mogu priuštiti vještački uzgojeno meso, dok bi po meni one bogate trebale u cjelosti preći na sintetičku govedinu", rekao je.

(Tportal)