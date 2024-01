Bil Gejts otkrio zbog koje teorije zavjere su ga ljudi zaustavljali na ulici i optuživali

Milijarder Bil Gejts je proteklih godina smještan u centru brojnih, bizarnih teorija zavjere.

Ako neko možda nije upućen, pojedinci vjeruju da je "organizovao pandemiju kovida-19" zbog finansijske dobiti, zatim da je "čipovao ljude pomoću vakcina", ali i da je kupovao poljoprivredno zemljište s ciljem da "izgladnjuje Amerikance".

Osnivač Microsofta sada otkriva jednu teoriju zavjere zbog koje je zaustavljan na ulici, prenosi LadBible.

On je gostovao u podkastu "The Rest Is Politics" i pomenuo nekoliko neprijatnih situacija.

"Morate da se najsmijete svemu tome. Neko mi je prišao na ulici, to se desilo više puta, rekao da sam ga čipovao i da ga pratim unaokolo?! Gospođo, zašto bih želio da znam gdje se krećete? Da li zaista vjerujete da tako provodim vrijeme?", kazao je Gejts.

Milijarder je pomenuo i druge tvrdnje koje kruže mrežama:

"Kada kažu da profitiram od vakcina ili da su vakcine loše za djecu", dodao je i otkrio da ima ljude koji prate teorije zavjere i procjenjuju da li "izmiču kontroli".

"Ako postanu previše rasprostranjene, onda želite da odgovorite", kazao je.

Bizarna teorija da Gejts "čipuje ljude" aktuelizovana je tokom pandemije korone.

Pojedinci vjeruju da "ubacivanjem mikročipova u ljude", pomoću vakcina, osnivač Microsofta želi da "preuzme kontrolu nad populacijom".

Gejts se oglasio i na društvenim mrežama, gdje je govorio o teorijama zavjere.

"Još 2015. godine sam upozoravao da može doći do pandemije koja će izazvati desetine miliona smrti. Moja fondacija finansira istraživanje vakcina da bi spasila živote. Trošim milijarde na vakcine i ponosan sam što su pomogle da se u posljednjih 20 godina prepolovi broj smrtnih slučajeva. Ideja o čipovima nema smisla".

Jedan korisnik se nadovezao na odgovor, ističući da u današnje vrijeme postoji jednostavniji način da se prate milijarde ljudi: "Zašto koristiti vakcine kada svi nosimo telefone", prenosi Telegraf.

