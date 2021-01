Bil Gejts primio vakcinu: Osjećam se sjajno, hvala naučnicima

Osnivač kompanije Majkrosoft i američkih milijarder Bil Gejts otkrio je da je primio prvu dozu vakcine protiv virusa korona i zahvalio se svim ljudima koji su radili na pravljenju lijekova i vakcine protiv kovid-19. Gejts, veliki pobornik vakcinisanja, nije na svom Tviter nalogu objavio koju vakcinu je primio.

"Jedna od prednosti moje 65 godine je ta što ispunjavam uslove za vakcinu kovid-19. Dobio sam prvu dozu ove nedelje i osjećam se sjajno. Hvala svim naučnicima, dobrovoljcima u istraživanjima, regulatornim telima i medicinskim radnicima koji su na prvoj liniji odbrane, a koji su nas doveli do ovog trenutka", napisao je Gejts na Tviteru.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd