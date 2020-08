Bilans avionske nesreće u Indiji: 15 mrtvih, više od 120 povrijeđenih

Broj poginulih u nesreći koja se dogodila kada je putnički avion kompanije "Air India Expres" sletio sa piste na aerodromu u gradu Kožikode u indijskoj državi Kerala porastao je na 15, izjavio je regionalni ministar A.C. Mojdin.

On je rekao da je krenuo ka aerodromu jer je pozvan da rukovodi misijom spasavanja, prenosi Srna.

Agencija ANI, pozivajući se na policiju navela je da je namanje 120 povrijeđenih u avionu koji je letio iz Dubaija.

Prema preliminarnim podacima, pilotska kabina i prednji dio aviona su skroz uništeni, a među poginulima je jedan od pilota. Strahuje se da ima još mrtvih u nesreći do koje je došlo tokom obilnih padavina.

Nesreća se dogodila danas 19.41 čas po lokalnom vremenu.

"Air India Express let br. 1344 iz Dubaija prema Kalikutu skliznuo je s piste u Kožikodu u 19:41 sati po lokalnom vremenu. Nije prijavljen požar u vrijeme slijetanja. U avionu su bila 174 putnika, 10 beba, dva pilota i pet članova posade. Prema prvim izvještajima u toku su operacije spasavanja i putnici se prebacuju u bolnicu kako bi im se pružila zdravstvena njega", saopštilo je indijsko ministarstvo u izjavi.

Zvaničnici su saopštili da su se u avionu nalazili državljani Indije koji su se organizovanim letom vraćali iz Persijskog zaliva, prenijela je Srna.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/g9Ke77by1G