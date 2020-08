Bilans avionske nesreće u Indiji: 16 mrtvih, više od 120 povrijeđenih

Broj poginulih u nesreći koja se dogodila kada je putnički avion kompanije "Air India Expres" sletio sa piste na aerodromu u gradu Kožikode u indijskoj državi Kerala porastao je na 16, a među nastradalima su oba pilota, objavio je CNN pozivajući se na indijske zvaničnike.

Agencija ANI, pozivajući se na policiju navela je da je namanje 120 povrijeđenih u avionu koji je letio iz Dubaija. CNN piše da je 46 osoba teško povrijeđeno.

Prema preliminarnim podacima, pilotska kabina i prednji dio aviona su potpuno uništeni. Strahuje se da ima još mrtvih u nesreći do koje je došlo tokom obilnih padavina.

Nesreća se dogodila danas 19.41 čas po lokalnom vremenu.

"Air India Express let br. 1344 iz Dubaija prema Kalikutu skliznuo je s piste u Kožikodu u 19:41 sati po lokalnom vremenu. Nije prijavljen požar u vrijeme slijetanja. U avionu su bila 174 putnika, 10 beba, dva pilota i pet članova posade. Prema prvim izvještajima u toku su operacije spasavanja i putnici se prebacuju u bolnicu kako bi im se pružila zdravstvena njega", saopštilo je indijsko ministarstvo u izjavi.

Zvaničnici su saopštili da su se u avionu nalazili državljani Indije koji su se organizovanim letom vraćali iz Persijskog zaliva, prenijela je Srna.

