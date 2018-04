Bild: EU želi Albaniju i Makedoniju, da čovjek ne povjeruje

BERLIN - Štampa na njemačkom jeziku komentariše preporuku Evropske komisije da Albanija i Makedonija počnu pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, a list Bild ocjenjuje da je to "zastašujuće naivno".

Komentator Bilda smatra da je ideja o širenju Evropske unije "preko mjere i proizvoljno nategnuta", piše Deutsche Welle.

"Komisija EU hoće da primi dvije nove balkanske države, Albaniju i Makedoniju. Da čovjek ne povjeruje. Uz odsustvo svjesti o sopstvenim greškama i bez veze sa realnošću, to je i zastrašujuće naivno", navodi komentator lista.

Smatra da EU ni danas ne funkcioniše kako treba, te navodi da su 28 zemalja-članica previše različite, dok je njihov zajednički imenitelj često premali za velike probleme.

"Rumunija i Bugarska su dvije zemlje koje su primljene, a da nisu bile spremne za to. No, na kraju dugih pregovora niko nije smio da povuče kočnicu za slučaj opasnosti. Briselske tehnokrate proširenja u tome možda vide smisao svog postojanja. No, pristupi ne smiju biti sami sebi svrha. Štetu trpi Evropa: sve je više ljudi koji prestaju da vjeruju u tu divnu ideju. Zato što ona postaje proizvoljna, preko mjere nategnuta i iznutra nesposobna da rješava probleme građana", navodi on.

Njemačka štampa komentariše i loše ocjene EK o Turskoj, a u tekstu Süddeutsche Zeitunga pod naslovom "Kao u horor filmu" navodi se da je Evropska komisija kod većine kandidata za pristup Evropskoj uniji ustanovila poprilične deficite, a da je "posebno Turskoj izdala katastrofalno svjedočanstvo."

"Izvještaj o Turskoj izgleda gotovo kao horor-roman", rekla je izvestiteljka o Turskoj iz Evropske narodne stranke EVP u Evropskom parlamentu Renate Zomer (CDU).

Iako je Evropska komisija konstatovala da u Turskoj postoji veliko nazadovanje na planu pravne države, slobode mišljenja i nezavisnosti pravosuđa, list konstatuje da Ankari nije zaprijećeno ozbiljnim posljedicama.

Austrijski dnevnik Krone prenosi da su "Austrijanci skeptični prema planovima Evropske komisije da se EU proširi na zemlje Zapadnog Balkana", kao što to pokazuje najnovija anketa Austrijskog društva za evropsku politiku (OGfE).

Prema rezultatima ankete, Austrijanci bi najviše pozdravili da se EU priključi Bosna i Hercegovina - ideju podržava 31 odsto anketiranih, 35 odsto je protiv, 24 odsto je indiferentno, a ostali se nisu izjasnili.

Kada je riječ o Srbiji, 29 odsto ispitanih želi da ona postane dio EU, dok je 45 odsto protiv.

Dok je protiv pristupa Albanije 2012. bilo 68 odsto ispitanih, sada je taj broj smanjen na 45 odsto, dok se samo devet odsto anketiranih zalaže za ulazak Turske u EU, a 76 odsto je protiv toga, dodaje Deutsche Welle.