Bilderberška grupa odlučuje: Oduzeti Americi vlast nad svijetom

TORINO - U Torinu je održana nezvanična godišnja konferencija Bilderberške grupe. U grupi se nalaze uticajni političari, biznismeni, bankarski stručnjaci, kao i predstavnici najvećih zapadnih medija, piše ruski list „Pravda“.

Sastanku je prisustvovalo oko 130 ljudi. Konferenciji se može prisustvovati samo ukoliko se dobije lična pozivnica. Ovo je vrsta zatvorenog kluba u kojem se nalaze samo odabrani. Prema pravilima, članovi kluba imaju pravo da otkriju ono što o čemu se govorilo na sastanku, ali ne bi trebalo da otkrivaju ko je i šta konkretno rekao.

Ove godine su „svjetski moćnici“ raspravljali o brojnim temama. Među njima nije samo populizam u Evropi, vještačka inteligencija i slobodna trgovina, već i pitanja vezana za Rusiju, kao i međunarodna vodeća uloga Sjedinjenih Američkih Država. Moguće je da će ubuduće uticajni ljudi željeti da izvrše korekcije ove teze.

​Ustanovljeno je ukupno 12 tema koje se tiču globalnih događaja u svijetu. Obično su većina učesnika Evropljani, a oko trećina su Sjevernoamerikanci. Na konferenciju dolaze i Japanci i vrlo rijetko Rusi. Inače, ove godine na sastanku neće biti predstavnika Rusije.

Bilderberška grupa ne dobija odobrenje u društvu. Ovi sastanci nemaju nikakav konkretan cilj, a ono što se tamo dešava nikada se ne bilježi niti objavljuje.

Danijel Estulin, autor poznatog bestselera „Ko vlada svijetom, ili čitava istina o Bilderberškoj grupi“, opisuje sastanke kao „zasjedanja svjetske vlade iz sijenke… koja prijeti da oduzme naša prava da samostalno upravljamo našim sudbinama, rađajući uznemirujuću stvarnost“. „Zamislite privatni klub u kome predsjednici, premijeri, bankari i generali blisko komuniciraju, gdje ljudi koji vode ratove i utiču na tržišta govore ono što se nikada ne usuđuju da kažu javno“, naglašava on.

Ove godine su među učesnicima holandski lider Mark Rute, njemačka ministarka odbrane Ursula fon der Lajen, kao i bivši američki državni sekretar Henri Kisindžer, koji je stalni član kluba zajedno sa svemoćnim Rokfelerima. Među debitantima je jedan od kardinala Vatikana i premijerka Srbije Ana Brnabić, a među pozvanima su i bivši direktor CIA Dejvid Petreus, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, direktor Banke Engleske Mark Karni i drugi.

so the bankers & billionaires at this year's #Bilderberg will be debating "The inequality challenge". I guess the challenge is, how can we possibly make it more unequal? Full agenda here: https://t.co/hUAZPy8UM8 #Bilderberg2018, Turin, June 7-10 pic.twitter.com/YvDxmx0m8z