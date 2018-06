Bilt: Zašto je Evropa nervozna zbog samita Tramp-Putin?

VAŠINGTON - Bivši premijer Švedske i kolumnista "Vašington posta" Karl Bilt u tekstu za taj američki list navodi da, "nakon singapurskog šoua koji su priredili predsjednik (SAD Donald) Tramp i sjevernokorejski lider Kim Džong Un, možda nam uslijedi ponovni performans Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, a nakon što su vidjeli šta se desilo u Singapuru, mnogi Evropljani su izrazito nervozni".

U tekstu pod nazivom "Zašto je Evropa nervozna zbog samita Tramp-Putin" Bilt piše da nije da Evropljani ne podržavaju ono što Tramp pokušava da učini sa Sjevernom Korejom i da je zaista njihova podrška u Savjetu bezbjednosti UN od koristi u pretvaranju Trampove politike ''maksimalnog pritiska'' iz retorike u realnost, ocjenjujući da ponekad prijatelji mogu da budu korisni.

"Ali, samit Trampa i sjevernokorejskog lidera mnoge je ispunio određenom nervozom. Malo je bilo onih koji su povjerovali da će Kim Džong Un zaista predati nuklearno naoružanje kada je stigao u hotel u Singapuru. Dug, težak i neizvjestan diplomatski proces bio je najbolja opcija kojoj je moglo da se nada, svakako mnogo bolja od alternative. Da li će Pjongjang predati sopstvene nuklearne kapacitete u doglednoj budućnosti, ostaje da se vidi", poručuje Bilt.

On navodi da, međutim, Tramp sada želi brzi samit sa Putinom, a evropske lidere brine da će ishod svega biti da će jedan lider dobiti šou, a drugi ono što je suštinsko.

"Evropljani svakako vide i logiku i neophodnost toga da se sjedne sa liderom Rusije u odlučnom dijalogu o pitanjima strateške stabilnosti, agresije na Ukrajinu i užasima Sirije. Oni to i sami redovno rade", smatra Bilt.

On ocjenjuje da bilo zaista zabrinjavajuće ukoliko bi Tramp iskoristio singapurski scenario.

"Možemo čuti da Putina voli narod Rusije, da mu se generalno može vjerovati, da će dva lidera ostvariti sjajne odnose i da su divni dani pred nama. Predsjednik (Tramp) bi mogao i da dobaci da ima nekih lijepih plaža gdje bi mogle neke vikendice da se naprave. Ljudska prava? Pa, teško je i u mnogim krajevima svijeta. A Rusija, treba o tome misliti, pravi nuklearne bombe", piše Bilt.

On navodi i pitanje Krima i ističe da je Trampov stav da to nije Putinova krivica već da je to greška njegovog prethodnika u Bijeloj kući Baraka Obame koji je "zabrljao" po tom pitanju.

"Oni ionako tamo svi govore ruski, rekli su Trampu, kao uostalom i u većem dijelu Bjelorusije i Kazahstana", piše Bilt.

Švedski diplomata navodi da, ukoliko Tramp sledi singapurski scenario, to će značiti i da će stav biti da su NATO vježbe u Evropi provokacija i da bi ih trebalo ukinuti, a pri tome će i američki poreski obveznici uštedeti novac.

"A Nijemci bi trebalo da prestanu da prave automobile, nego da se umjesto toga usredsrede na tenkove", navodi se u Biltovom tekstu.

Bilt ocjenjuje da je Putin opasan sagovornik.

"On će nabaciti par rečenica o tome kako je Tramp veliki lider, da suverene nacije imaju pravo da rade ono što vole, kao i neophodnost kontrole granica. On će istaknuti i da govore ruski na Krimu i da, inače, imaju odlične plaže", smatra Bilt.

On navodi da je mnogo važnijih pitanja na stolu od gore pomenutih, poput toga da bi Amerika trebalo da podrži ukrajinski suverenitet kroz podržavanje politike UN u regionu Donbasa, ali da se jasno osudi anekcija Krima. Po njemu, tu je i pitanje trajnog mirovnog procesa u Siriji koji bi Amerika trebalo snažno da podrži, kao i pitanje smanjenja nuklearnog naoružanja.

"Nadajmo se da će samit predsjednika Rusije i predsjednika SAD imati za cilj odbranu interesa i vrednosti Zapada. Ali, u današnje vrijeme, ko zna? Evropa je svakako nervozna", zaključuje Bilt.