Bitka za autoput života i smrti

OLEŠKI - Autoput Oleški - Nova Kakhovka služi kao glavna trasa za snabdijevanje ruske vojske na jugu Ukrajine. Rusi ne smiju i ne mogu samo tako napustiti svoje logističke planove, dok je Volodimir Zelenski itekako svjestan da bi kontrola ovog puta mogla uveliko okrenuti tok rata u korist Ukrajine.

Ukrajinske trupe prvi put su pokušale preći Dnjepar i stići na lijevu obalu Dnjepra u regiji Herson još 2022. godine, kada su u protuivofanzivi oslobodile cijelu desnu obalu Dnjepra i natjerale Ruse na povlačenje. Međutim, ofanzivne operacije koje su započele u proljeće 2023. bile su usporene ruskim napadom na branu Kahovka, što je rezultiralo potopom sela u regiji.

U ljeto 2023. ukrajinske oružane snage stigle su do lijeve obale i uspjele se učvrstiti uz rijeku. Ove nedjelje Ukrajinci su, pak, objavili kako su potisnuli Ruse "3 do 8 kilometara" duboko na lijevoj obali Dnjepra. "Prvi podaci govore o napretku od 3 do 8 km, ovisno o specifičnostima geografije i topografije lijeve obale", rekla je portparolka ukrajinske vojske Natalija Gumenjuk za ukrajinsku televiziju.

Ako se taj podatak pokaže tačnim, biće to prvo veće napredovanje ukrajinske vojske ostvareno u nekoliko zadnjih mjeseci. Ono što nije poznato jest kontrolišu li ukrajinske snage potpuno zonu u regiji Herson ili su se ruski vojnici samo povukli pred napadima Kijeva.

Kostiantin Mašovets, ukrajinski vojni analitičar, kazao je ranije kako je primarni cilj ukrajinske vojske na ovom frontu presjeći rute snabdijevanje Ruske federacije. Konkretno, to žele učiniti kontrolom autoputa Oleški - Nova Kahovka. Informacije, koje nisu provjerene, pristigle su još prije desetak dana, iz redova proruskih snaga i ukazuju da ukrajinske oružane snage već kontrolišu određeni dio tog autoputa.

"Dostava oružja i hrane između Oleškija i Nove Kahovke postala nam je problematična. Prisiljeni smo putovati zaobilaznim putevima kako bismo doveli opremu do vojske i ostalog osoblja", priznao je Vladimir Rogov, član ruske uprave u regiji Zaporožje.

Dakle, uništenje ruske logistike moglo bi natjerati ruske snage da se povuku istočno do Radenska, napuštajući Kinburn Spit, što bi se za Ukrajinu moglo otvoriti put ka povratku teritorije, nadaju se Ukrajinci. Takav scenario doveo bi vjerovatno do deblokade luka Mikolajiv i Herson. Nadalje, Ukrajina bi potpunom kontrolom pomenutug autoputa bila u mogućnosti blokirati logističke rute prema Krimu i tako prekinuti značajan dio snabdijevanja ruske vojske, prenosi Jutarnji list.​

