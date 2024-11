Bivša portparolka Trampovih otkrila Melanijino pravo lice: "Nije bila zla, ne kao njen suprug"

Memoari Stefani Grišam, bivše portparolke novog/starog američkog predsjednika Donalda Trampa i Melanije Tramp, nazvani "I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House", otkrili su štošta o karakteru prve dame SAD.

"Ona je zaista vrlo predana majka i provodila je jako puno vremena sa sinom i svojim roditeljima. Upravo ta njena nevjerovatna bliskost sa roditeljima me očarala i za to joj skidam kapu. No, predugo je okružena tim Trampovim likovima i porodicom, stoga se kod nje radi i o preživljavanju”, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Ona je dobra, iako to zvuči smiješno iz mojih usta, budući da i nije tako lijepo govorila o meni. Ali, kada ste u njenom društvu, uvijek će vas ponuditi kafom, vodom, napraviće sve da se osjećate prijatno", otkrila je u memoarima Stefani Grišam.

Odličan smisao za humor

Iako je Melania oduvijek odavala utisak hladnoće u javnosti, Grišam tvrdi da njena bivša šefica zapravo ima odličan smisao za humor.

"Bila je genijalno duhovita. I još je jedan talenat imala, a taj se da se uspijevala odnositi divno prema ljudima koje zapravo nije niti najmanje podnosila. Jako je dobra u tome! Znala bi biti zaista jako duhovita i dobra kada je to htjela biti. A kad se ne biste složili sa svime što bi ona rekla, onda... Nije bila zla, ne kao njen suprug, ali je poput njega bila tvrdoglava", napisala je Grišam u memoarima.

Osim toga, Melanija je, kaže Grišam, bila vrlo uvjerljiva kada je supruga trebala odgovoriti od nečeg što nije smatrala dobrim te je nju najviše i slušao.

"Mislim da oni imaju ravnopravan odnos i ona je do sada uvijek imala dobar instinkt za neke ljude koji su se pojavljivali u njihovim životima, a koji nisu bili niti najmanje dobronamjerni ili nisu bili od povjerenja", objasnila je Grišam.

Prema njoj se Melanija, kako kaže, odnosila većinom korektno, ali ne i Donald. Ispričala je štošta o njegovim ispadima.

"Mirno bih odslušala šta mi ima reći i onda bih ga par dana izbjegavala", otkrila je bivša portparolka para.

"Voljela sam ih i mrzila. Nekad mi nedostaju, ali, zapravo, nadam se da ih više nikada neću vidjeti", zaključila je ona.

