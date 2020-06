Bivša učesnica Mis Hitler osuđena sa još tri ultradesničara

LONDON - Elis Kater, bivša učesnica takmičenja Mis Hitler koja se prijavila kao Mis Buhenvald (koncentracioni logor) i zbijala šale o puštanju gasa u sinagoge i igranju fudbala sa jevrejskim glavama osuđena je na tri godine zatvora zbog pripadništva zabranjenoj ultradesničarskoj grupi Nacionalna akcija (NA).

Njen bivši partner Mark Džons, takođe, je osuđen zbog pripadništva terorističkoj organizaciji na pet ipo godina zatvora, prenio je Skaj njuz.

Par iz Saurbi Bridža u Jorkširu osuđen je u martu zajedno sa još dvojicom neonacista Gerijem Džekom i Konorom Skoternom.

Džeku je izrečena kazna od četiri ipo godine zatvora, dok je Skotern osuđen na godinu ipo dana zatvora.

Katerova je negirala da je ikada bila članica NA, iako je prisustvovala skupovima grupe na kojima su nošeni transparenti na kojima je pisalo "Hitler je bio u pravu".

Džons, bivši član Britanske nacionalne partije i železnički inženjer, bio je lider i strateg, koji je igrao značajnu i aktivnu ulogu, rečeno je u sudu.

Džek je prisustvovao gotovo svakom sastanku Midlandske podgrupe NA, dok je Skotern smatran materijalom za buduće liderstvo.

Ekstremna ultradesničarska grupa zabranjena je decembra 2016. kao rasistička, antisemitska i homofobična.

