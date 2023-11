Bivši američki NATO diplomata: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu važnije od vraćanja teritorije

BRISEL – Rat u Ukrajini mogao bi trajati još dugo, a nijedna strana ove ili sljedeće godine neće biti u stanju da ostvari ključni prodor, piše za Politico Ajvo Dalder, bivši američki ambasador pri NATO-u u kolumni za Politico.

On ističe da Ukrajina za neuspjeh ljetne ofanzive indirektno okrivljuje SAD i zapadne saveznike da joj nisu osigurali dovoljno opreme na vrijeme, dok SAD odgovornom smatra ukrajinsko vojno i političko rukovodstvo da su tokom ljetošnje ofanzive previše raspršili svoje snage umjesto da su ih fokusirali na jednu tačku, te da su bezrazložno mjesecima trošili velike resurse na pokušaj ponovnog oslobađanja Bahmuta.

Dalder ocjenjuje da su obje strane djelimično u pravu, ali da Zapad mora da nastavi da pruža vojnu, logističku i obavještajnu podršku Ukrajini. Po njemu, međutim, najvažnije je da Zapad pruži bezbjednosne garancije Ukrajini čak i u slučaju da njena vojska ne uspije povratiti svu teritoriju, uz napomenu da je politička budućnost Ukrajine važnija od teritorije.

Njegova ocjena je da trenutno tehnološko stanje vojne opreme favorizuje odbranu, te da je i Valerij Zalužni, glavnokomandujući ukrajinskih snaga, nedavno priznao da rat zbog tehnološke situacije ulazi u fazu pat pozicije. U protekloj godini, kako je istakao, tek jedan odsto ukupne teritorije Ukrajine je promijenilo ruke, što govori u prilog ulasku u fazu bez pobjednika.

On upozorava da će Rusija, čija ekonomija prelazi u fazu ratne proizvodnje, biti u stanju da izdrži duže od Ukrajine, posebno bez zapadne pomoći, te da je zato imperativ da SAD i njeni saveznici uvjere Rusiju da će nastaviti podršku Ukrajini.

"A najbolji način da se to učini je da se Ukrajini ponudi kredibilna bezbjednosna garancija, što Moskvi jasno daje do znanja da nikada neće moći osvojiti ostatak zemlje. Vašington i ključni evropski saveznici bi stoga trebali razmotriti pružanje Ukrajini — ili barem teritoriji koju sada kontroliše — trenutne i obavezujućih bilateralnih bezbjednosnih garancija", smatra on. Smisao takvog sporazuma bi bilo, kako smatra, uvjeriti Kijev i signalizirati Moskvi da je bezbjednost Ukrajine od trajnog značaja za SAD i njihove saveznike.

