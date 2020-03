Bivši austrijski ministar: Ako je potrebno, upotrijebiti i oružje

BEČ - Bivši ministar unutrašnjih poslova Austrije Herbert Kikl ne isključuje mogućnost da će i na granicama Austrije, u slučaju talasa izbjeglica, kao 2015, doći do primjene oružja, odnosno da će biti ispaljeni hici upozorenja.

Šef poslaničkog kluba Slobodarske partije Austrije (FPO), u izjavi bečkom dnevniku "Esterajh", naglasio je da, ako država nije spremna da preduzme nasilne mjere, onda se može sve zaboraviti.

"To znači da se u slučaju potrebe moraju ispaliti i hici upozorenja, koristiti vodeni topovi, ali i gumena municija, kako bi se takav talas zaustavio", objasnio je Kikl.

On je zatražio, u cilju zaštite granica, postavljanje ograda.

"Nisu nam potrebne samo granične kontrole, već mjere za obezbjeđivanje granice. To sam za vrijeme dok sam bio ministar pokušao da pripremim. Postoje određeni planovi za ograde, koje takvo ime zaslužuju i koje se nalaze na samoj granici. I u Mađarskoj to funkcioniše", konstatovao je Kikl.

Rekao je i da može da zamisli situaciju da austrijska vojska bude poslata na spoljnu granicu EU.

"Treba najprije raditi na zaštiti spoljne granice, a to znači u smislu te riječi braniti je. To samo s policijskim snagama nije moguće. Na sreću, Grci imaju jednu od najsnažnijih vojski. Mogu zamisliti da na dobrovoljnoj osnovi pošaljemo i austrijske vojnike", kazao je on.