Bivši direktor FBI: Tramp moralno nepodoban za predsjednika

VAŠINGTON - Bivši direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejms Komi smatra da je američki predsjednik Donald Tramp "moralno nepodoban" da obavlja tu funkciju, kao i da postoje "neki dokazi" da je Tramp ometao pravdu.

"Postoji nešto važnije od toga što bi trebalo sve da nas ujedini, a to je da naš predsjednik mora da bude otjelotvorenje poštovanja i da se povinuje vrijednostima koje su u srži naše zemlje". Najvažnija od njih je istina. Predsjednik nije u stanju da to uradi", rekao je Komi.

Komi je to rekao u razgovoru za TV mrežu Ej-Bi-Si Njuz (ABC News) koji je emitovan kasno sinoć, pred izlazak knjige, u kojoj djelimično obrađuje svoju ulogu u istragama kako ruskog miješanja u izbore 2016, tako i korišćenja privatnog email servera Hilari Klinton, ali i privatne razgovore sa Trampom, prije nego što ga je predsjednik prošle godine otpustio, prenosi Glas Amerike.

Tokom jednog od tih sastanaka, koje je opisao i kada je javno svjedočio pred Kongresom, Komi kaže da je Tramp pomenuo istragu svog bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost Majkla Flina i pitao da li bi direktor FBI-a mogao "da odustane od nje".

"To je svakako neki dokaz opstrukcije pravde. To bi zavisilo - a ja sam samo svjedok u ovom slučaju, ne istražitelj ili tužilac - to bi zavisilo od drugih stvari koje odražavju njengovu namjeru, rekao je Komi.

Tramp poriče da je tražio od Komija da zaustavi istragu protiv Flina, koji je priznao da je lagao istražitelje FBI-a o svojim kontaktima sa ambasadorom Rusije u SAD. Predsjednik je takođe preko Tvitere nazvao Komija lažljivcem.

Komi se u intervjuu za ABC osvrnuo i na sastanak tokom kojeg mu je Tramp tražio da mu bude lojalan.

"Nikad nisam od Komija tražio ličnu lojalnost", poručio je Tramp na Tviteru, prije nego što je intervju emitovan. "Ja jedva da poznajem ovog tipa. Još jedna od njegovih laži. Njegove ''bilješke'' idu mu na ruku i lažne su!"

Trampova odluka da otpusti Komija dovela je do postavljanja bivšeg direktora FBI-a Roberta Malera za specijalnog tužioca koji istražuje rusko miješanje u izbore i da li je Tramp ometao pravdu. Maler je do sada podigao optužnice protiv 19 osoba, među kojima su i trampov bivši šef izbornog štaba Pol Manafort i savjetnici u kampanji Rik Gejts i Džordž Papadopulos.

Portparolka Bijele kuće Sara Hakabi Sanders prošle nedjelje je izjavila da Trampova administracija vjeruje da predsjednik ima zakonsko pravo da otpusti Malera, što bi kako je Komi rekao ABC-u bio predsjednikov do sada "najozbiljniji napad na vladavinu zakona".

Komi je takođe rekao da je uvjeren da će Maler, ukoliko mu bude dozvoljeno da nastavi da radi "doći do istine".

"Još jednom, ne znam šta će to biti. Možda će zaključiti da nema ničeg što dotiče predsjednikaTrampa ili bilo koga od njegovih bliskih saradnika. I to je u redu, sve dok Maler uspije da utvrdi tu istinu", rekao je Komi.

Tramp poriče da je njegov izborni štab bio u dosluhu sa Rusijom.

Američka obavještajna zajednica procijenila je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio kampanju s ciljem da podrije povjerenje u izbore, umanji šanse Hilari Klinton da pobijedi i pomogne Trampu da postane predsjednik.

Komi je takođe rekao da ne može da isključi mogućnost da Rusija ima kompromitujuće informacije i Trampu.

"Mislim da je moguće. Ne znam, Ovo su još neke riječi koje sam mislio da nikad neću izgovoriti o predsjedniku SAD, ali moguće je", naveo je Komi.

On se suočio i sa kritikama zbog načina na koji je rukovodio istragom korišćenja provatnog servera od strane Hilari Klinton, dok je služila kao državna sekretarka u adminsitracija Baraka Obame, uključujući i to što je neposredno prije izbora objavio da je istraga ponovo otvorena. Klinton je izjavila da je ta odluka doprinela da izgubi izbore.

Komi je za ABC rekao da je donio odluku za koju je smatrao da je odgovarajuća i da je faktor u tome bilo to što je vjerovao da će Klinton pobijediti.

"Ne sjećam se da sam baš to tako rekao, ali mora da jesam", rekao je Komi. "Da će ona postati novoizabrani predsjednik, i da ako sakrijem to od američkog naroda, da će biti nelegitimna onog trenutka kada bude izabrana, kada se ovo pročuje", kazao je Komi.

Direktori FBI-a postavljaju se na 10 godišnji mandat, koji obuhvata dva različita predsjednika. Na pitanje da li bi i dalje služio na tom položaju da ga Tramp nije otpustio, Komi je rekao da bi bio nesrećan, ali da bi i dalje predvodio tu organizaciju i "pokušavao da je zaštiti".

Komi je uporedio Trampov predsjednički mandat sa šumskim požarom, navodeći da pravi "ogromnu štetu našim normama i vrijednostima", ali da je optimista, jer vidi da "neke stvari već rastu i cvjetaju koje nisu prije tog požara".