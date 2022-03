Bivši kandidat za predsjednika SAD pozvao na ubistvo Putina

VAŠINGTON - Američki senator Lindzi Grejem pozvao je preko društvenih mreža na ubistvo ruskog predsjednika Vladimira Putina poslije invazije na Ukrajinu.

"Kako se ovo završava? Neko u Rusiji mora da priskoči... i da ubije ovog tipa", rekao je senator na Twitteru.

Ponovio je poziv kasnije u nizu tvitova, rekavši da su "jedini ljudi koji ovo mogu da poprave Rusi".

"Ima li Bruta u Rusiji?" upitao je senator, misleći na jednog od ubica rimskog vladara Julija Cezara.

"Učinili biste svojoj zemlji - i svetu - veliku uslugu", dodao je on.

Bivši predsjednički kandidat se takođe zapitao da li u ruskoj vojsci postoji "uspješniji pukovnik Štaufenberg", aludirajući na njemačkog oficira čija bomba nije uspjela da ubije Adolfa Hitlera 1944. godine.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country - and the world - a great service.