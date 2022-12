Bivši kikbokser uhapšen zbog navodne trgovine ljudima

BUKUREŠT - Rumunski tužioci saopštili su da su uhapsili internet osobu koja izaziva podjele i bivšeg profesionalnog kickboksera, Andrjua Tejta, pod sumnjom za navodnu trgovinu ljudima, silovanje i formiranje organizovane kriminalne grupe.

U saopštenju, tužilac iz jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala rekao je da će Tejt, kojem je zabranjen pristup mnogim platformama društvenih medija zbog mizoginih komentara i govora mržnje, i njegov brat Tristan biti zadržani 24 sata s dvojicom osumnjičenih Rumuna nakon pretresa nekretnina u Bukureštu .

Braća Tejt pod kaznenom su istragom od aprila.

I would not be at all surprised if the EU and/or the US government strong-armed Romania into arresting Andrew Tate. He is a threat to their worldview and they would have no qualms about throwing him in jail on trumped-up charges. pic.twitter.com/XNDJ3F3h2c