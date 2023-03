Bivši ministar odbrane dobio 12 godina zatvora

ASTANA - Bivši kazahstanski ministar odbrane Murat Bektanov, koji je pritvoren nakon neviđenih protivvladinih protesta koji su se pretvorili u smrtonosne nemire u aprilu 2022., osuđen je na 12 godina zatvora.

Državni mediji izvijestili su 9. marta da je sud u glavnom gradu Astani osudio Bektanova, nakon što ga je 24. februara proglasio krivim za zlouportrebu položaja. Prema izvještajima, suđenje je održano iza zatvorenih vrata, a informacije o presudi Bektanovu i kazni nisu ranije objavljene zbog povjerljivih materijala u predmetu.

Bektanov je uhapšen sredinom februara prošle godine i prvobitno optužen za nedjelovanje tokom nemira koji su početkom januara 2022. potresli ovu energetski bogatu srednjoazijsku državu.

Former Kazakh Defense Minister Murat Bektanov has been sentenced to 12 years in prison for his alleged inaction during the 2021 unrest in Kazakhstan. pic.twitter.com/x84SSSQH5p