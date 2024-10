Bivši model: “Tramp me seksualno zlostavljao, Epstin nas upoznao” (VIDEO)

Bivši američki predsjednik Donald Tramp optužen je za seksualno zlostavljanje manekenke koju je upoznao preko Džefrija Epstina tokom 1990-ih, otkrio je list Guardian.

Prema navodima dnevnika, ovaj se navodni napad dogodio u Tramp Toweru u Njujorku početkom 1993. godine, a Stejsi Vilijams kaže da je republikanskom milijarderu otišla na poziv američkog finansijera Džefrija Epstina, prenosi Index.

"Dirao me, bila sam jako uznemirena"

Kada je stigla, Donald Tramp navodno ju je povukao prema sebi, dirajući njene grudi, kao i struk i stražnjicu. Priznala je i da je bila "jako uznemirena" i tvrdi da joj se tada učinilo da je vidjela Donalda Trampa kako se smiješi Džefriju Epstinu.

Epstin, finansijer s moćnim ekonomskim i političkim mrežama u Sjedinjenim Državama i inostranstvu, i sam je bio optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje mladih djevojaka, no njegovo samoubistvo vješanjem u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. ugasilo je javnu akciju protiv njega.

"Osjećala sam se odvratno"

Vilijams kaže da je Tramp 1993. poslao njenom agentu razglednicu preko kurira te da je na razglednici pogled iz vazduha na Mar-a-Lago, njegovu rezidenciju i odmaralište u Palm Biču. Razglednicu je pokazala novinarima Guardiana. Na poleđini razglednice rukom je napisano: "Stejsi - vaš dom daleko od doma. S ljubavlju, Donald."

Vilijams je rekla da su ona i Epstin nakon navodnog incidenta napustili Tramp Tower te da je počela osjećati da se Epstin ljuti na nju.

"Džefri i ja smo otišli, on me nije pogledao niti mi se obratio, a ja sam osjetila kako kipti od bijesa. Na ulici me izgrdio i pitao me: 'Zašto si mu dopustila da to učini?' Osjećala sam se odvratno i bila sam potpuno zbunjena", kazala je.

Ona i Epstin ubrzo su se rastali. Vilijams kaže da nije znala ništa o njegovom obrascu seksualnog zlostavljanja, što se kasnije saznalo. Epstin se danas smatra jednim od najgorih i najpoznatijih pedofila u modernoj istoriji.

"Ideja da se to čudovište vrati u Bijelu kuću je moja najgora noćna mora"

Prema Guardianu, Stejsi Vilijams (56) otkrila je to tokom internetskog razgovora sa grupom pod nazivom Survivors for Kamala, koja sebe opisuje kao koaliciju preživjelih žrtava seksualnog napada, a koja podržava demokratsku kandidatkinju na izborima.

"Ideja da se ovo čudovište vrati u Bijelu kuću moja je najgora noćna mora", rekla je Vilijams, koja tvrdi da se nakon ovog navodnog napada osjećala poniženo, smatrajući da je bila žrtva "bolesne igre" bivšeg američkog predsjednika i Epstina.

Naznačila je da je nekoliko mjeseci kasnije primila razglednicu koju je potpisao Donald Tramp. Godine 2023. porota građanskog suda u Njujorku proglasila je bivšeg predsjednika odgovornim za "seksualni napad" 1996. godine na bivšu novinarku E. Džin Kerol.

"Namjerno sam postala anonimna"

Upitana je li razmišljala o istupanju u prošlosti, jer su druge žene iznosile optužbe protiv Trampa, Vilijams je rekla da je željela izbeći negativnu pažnju ili rizikovati reakciju s kojom su se suočile mnoge druge preživjele.

"Napustila sam posao. Namjerno sam nestala jer volim biti anonimna i volim svoj život kao obične građanke. Zatim sam gledala šta se dogodilo ženama koje su izašle sa svjedočenjima u javnost. Trpjele su užasne uvrede. Pomisao da to učinim, pogotovo kao majka, jednostavno nije bila moguća", rekla je za Guardian.

Trampov štab odbacuje optužbe

Kerolajn Levit, predstavnica za štampu kampanje Donalda Trampa, dala je izjavu u kojoj je opovrgnula optužbe.

"Ove optužbe, koje je iznijela bivša aktivistkinja Baraka Obame i koje su objavljene na poziv kampanje Kamale Haris dvije sedmice prije izbora, nedvosmisleno su lažne. Očito je da su ovu lažnu priču izmislili Haris i njen izborni štab", rekla je Levit.

