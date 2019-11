Bivši napadač Čelsija masturbirao pred maloljetnicom i njenom majkom

Nil Šiperli (44) bivši napadač Čelsija, Sautemptona, Kristal Palasa, Notingham Foresta, Šefild junajteda odigrao je i sedam utakmica za U21 Englesku, od 2007. zapravo je više bio igrač-trener nego igrač, a danas je - u zatvoru.

On je sam sebe prijavio policiji nakon što je masturbirao usred bijela dana pred 16-godišnjom djevojkom i njenom majkom. Sa automobilom je usporio ispred njih, mislile su da im pušta da pređu put, a Šiperli je spustio prozor, stao na kočnicu i čekao da ga majka i kćer vide kako masturbira.

Prijavio se prije nego su njih dvije stigle doći do policijske stanice da to učine same.

"Sramim se toga što sam učinio, imam problem, svjestan sam toga i svog čina. Žao mi je što sam uznemirio te dame, zaista nisam znao da jedna od njih nije ni punoljetna. Pun sam kajanja i straha od budućnosti", izjavio je Šiperli putem svog advokata.

Sud ga je smjestio iza rešetaka dok čeka ročište i presudu. Nekad je bio poznat po tome što se u rekordno brzom roku zapustio po okončanju fudbalske karijere i "nabacio" brdo kilograma.

Sada je slučaj kojim se bave policija i sud, piše 24sata.hr.