Bivši predsjednik Irana otkrio nevjerovatan propust tajne službe (VIDEO)

TEHERAN - Bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinedžad tokom intervjua za CNN Turk otkrio je kako se ispostavilo da je šef jedinice tajne službe, koja je bila osnovana kako bi targetirali agente Mosada u zemlji, zapravo bio izraelski agent.

Govoreći za CNN Turk, Ahmadinedžad je naveo da se još 20 agenata u iranskom obavještajnom timu zaduženom za praćenje aktivnosti izraelske obavještajne službe, takođe okrenulo protiv Teherana.

Dvostruki agenti su navodno prenosili Izraelu osjetljive informacije o iranskom nuklearnom programu, zaključuje bivši predsjednik, prenosi The Times Of Israel.

Prošlog mjeseca, iranska Islamska revolucionarna garda rekla da je 12 osoba bilo uhapšeno pod sumnjom da su služili kao operativci koji su sarađivali s Izraelom i planirali protiv Irana.

You would think it is a joke, but it isn’t Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad in an interview with @cnnturk said that Iran’s secret services had created a special unit to combat Mossad operating in Iran. However, turns out the head of this unit was himself a Mossad… pic.twitter.com/35fKhqEeTt