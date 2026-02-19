SEUL - Bivši predsjednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen je na doživotnu kaznu zatvora u slučaju pobune, prenose strani mediji.

Šta treba znati:

Osuđen na doživotni zatvor

Proglašen krivim za pobunu i zloupotrebu položaja

Pokušao uvesti vojno stanje 2024. godine

Vojno stanje trajalo šest sati

Tužilaštvo tražilo smrtnu kaznu

Jun Suk Jeol je proglašen krivim za pobunu zbog pokušaja uvođenja vojnog stanja 2024. godine, kao i za zloupotrebu položaja, rekao je sudija, prenosi BBC.

Šest sati vojnog stanja koštalo ga karijere, sada i slobode

Da podsjetimo, Junova naredba je trajala samo šest sati, ali je potresla zemlju - paralisala je ono što je ostalo od vlade i koštala njegovu stranku sljedećih izbora.

Policija Južne Koreje pojačala je bila mere bezbjednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu.

Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00.50 časova, prenosi Jonhap.

Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu.

Napeta atmosfera ispred suda u Seulu

Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo cjelonoćni skup tražeći njegovo oslobađanje.

Krajnje desničarske grupe, uključujući Uniju slobode, najavile su miting sa oko 4.300 učesnika u blizini sudskog kompleksa.

Istovremeno, građanske i progresivne organizacije, među njima i grupa "Candlelight Action", planirale su okupljanje oko 5.000 ljudi kod stanice Seočo, pozivajući na Junovu osudu.

Između pristalica i protivnika razmijenjene su uvrede, ali nije bilo fizičkih sukoba zahvaljujući pojačanom policijskom prisustvu.

Policija je mobilisala oko 1.000 pripadnika i postavila autobuse kao barijere oko kompleksa, dok je sud zatvorio sve ulaze osim istočne kapije.

Ulazak je bio dozvoljen samo unaprijed registrovanim vozilima i predstavnicima medija, prenosi Telegraf.rs.