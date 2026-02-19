SEUL - Bivši predsjednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen je na doživotnu kaznu zatvora u slučaju pobune, prenose strani mediji.
Šta treba znati:
- Osuđen na doživotni zatvor
- Proglašen krivim za pobunu i zloupotrebu položaja
- Pokušao uvesti vojno stanje 2024. godine
- Vojno stanje trajalo šest sati
- Tužilaštvo tražilo smrtnu kaznu
Jun Suk Jeol je proglašen krivim za pobunu zbog pokušaja uvođenja vojnog stanja 2024. godine, kao i za zloupotrebu položaja, rekao je sudija, prenosi BBC.
Šest sati vojnog stanja koštalo ga karijere, sada i slobode
Da podsjetimo, Junova naredba je trajala samo šest sati, ali je potresla zemlju - paralisala je ono što je ostalo od vlade i koštala njegovu stranku sljedećih izbora.
Policija Južne Koreje pojačala je bila mere bezbjednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu.
Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00.50 časova, prenosi Jonhap.
Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu.
Napeta atmosfera ispred suda u Seulu
Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo cjelonoćni skup tražeći njegovo oslobađanje.
Krajnje desničarske grupe, uključujući Uniju slobode, najavile su miting sa oko 4.300 učesnika u blizini sudskog kompleksa.
Istovremeno, građanske i progresivne organizacije, među njima i grupa "Candlelight Action", planirale su okupljanje oko 5.000 ljudi kod stanice Seočo, pozivajući na Junovu osudu.
Između pristalica i protivnika razmijenjene su uvrede, ali nije bilo fizičkih sukoba zahvaljujući pojačanom policijskom prisustvu.
Policija je mobilisala oko 1.000 pripadnika i postavila autobuse kao barijere oko kompleksa, dok je sud zatvorio sve ulaze osim istočne kapije.
Ulazak je bio dozvoljen samo unaprijed registrovanim vozilima i predstavnicima medija, prenosi Telegraf.rs.