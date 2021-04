Bivši premijer Australije u ulozi Uberovog vozača

MELBURN - Biši australijski premijer Kevin Rad nakratko se našao u ulozi Uberovog vozača kada je u Kvinslendu prevezao grupu "pripitih" mlađih ljudi koji su poslije druženja u restoranu greškom ušli u njegov automobil.

"Kriv prema optužbi", napisao je Rad na Twitteru komentarišući medijske izvještaje o ovom događaju.

On je opisao da se četvoro mladih stanovnika Melburna našlo na jakom pljusku u Kvinslendu u večernjim časovima.

Guilty as charged. Four young Melburnians getting drenched in a Queensland subtropical downpour at Noosa last night with no Uber in sight... So what's a man to do? Good kids. I hope they've had some fun up here.

Njegova kćerka Džesika Rad ispričala da je da je njen otac dovezao nju i njene prijatelje do jednog restorana i krenuo da parkira vozilo.

Ona je rekla da je potom grupa ljudi ušla u automobil njenog oca, ali je pomislila da je riječ o sličnom vozilu. Ona je dodala da su ti ljudi bili prijatni, ali "pripiti" pošto su bili u restoranu od ručka.

Kada im je Rad rekao da on nije Uberov vozač, oni su, ipak, ponudili da mu plate da ih preveze do obližnje ulice, prenijela je agencija DPA.

Na pola vožnje su shvatili da ih vozi 26. premijer Australije.

Rad je bio lider Laburističke stranke, a premijersku dužnost je obavljao od 2007. do 2010. i ponovo od juna do septembra 2013. godine.

Dad just dropped us off at a restaurant in Noosa then went to find a park because it’s raining. Then I thought I saw some people pile into his car, told myself it wasn’t—must be a similar looking Uber.