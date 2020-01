Bivši savjetnik potvrđuje da je Tramp pritiskao Ukrajinu?

VAŠINGTON - Republikanci u Senatu, koji inače imaju većinu u gornjem domu Kongresa SAD, pod sve su većim pritiskom demokrata da dozvole izvođenje svjedoka i podnošenje novih dokumenata na suđenju za opoziv predsjednika Donalda Trampa, javlja Glas Amerike (VOA).

Kako navodi VOA, demokrate naročito insistiraju na svjedočenju bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džona Boltona, koji je, prema medijskim izvještajima, napisao knjigu u kojoj direkno povezuje predsjednika s planom da se zamrzne pomoć Ukrajini dok ne učini izvjesne političke usluge, odnosno ne pokrene istragu protiv sina Trampovog političkog protivnika, bivšeg potpredsjednika Džoa Bajdena.

Tramp je odbacio te navode kao lažne.

Republikanski senator Mit Romni objavio je da je sve izvjesnije da će najmanje četvoro republikanskih senatora glasati da se Bolton pozove kao svjedok, što bi demokratama omogućilo da mu izdaju poziv koji bi ga obavezao da se pojavi na suđenju u Senatu.

Republikanci su do sada tražili da suđenje Trampu ide ubrzanim tokom odnosno da bude bez svjedoka i novih dokaza, na kojima insistiraju demokrate u Kongresu.

Glas Amerike navodi da je Bolton prije četiri nedjelje Bijeloj kući podnio radnu verziju svoje knjige na standardnu provjeru prije objavljivanja kako bi se osiguralo da ne sadrži povjerljive informacije.

Prema izvorima "Njujork tajmsa", bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost napisao je da mu je predsjednik Tramp u avgustu rekao da želi da zamrzne vojnu pomoć Ukrajini dok zvaničnici te zemlje ne pokrenu istrage o Trampovim rivalima, među kojima je i bivši potpredsjednik i kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke Džo Bajden.

Boltonov advokat sugerisao je da je izvještaj "Tajmsa" tačan što bi moglo da podrije ključni argument Trampove odbrane - da u spornom telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u kojem je Tramp navodno tražio da se istraže Bajden i njegov sin Hanter - nije bilo uslovljavanja.

Predsjednik SAD je nove optužbe odbacio na Twitteru i poručio da Boltonu nikada nije rekao da je pomoć

Ukrajini povezana s istragama o demokratama, uključujući i Bajdena.

"Ako je Bolton to rekao onda je to uradio samo da bi prodao knjigu", tvitovao je američki predsjednik koji je nedavno u Davosu poručio da bi Boltonovo svjedočenje moglo da ugrozi nacionalnu bezbjednost.

"On zna kako razmišljam. Zna šta mislim o liderima. Šta će se dogoditi ako otkrije šta ja mislim o nekom lideru, a što nije veoma pozitivno. Ja radim u ime zemlje i to bi bilo voma teško. To bi mi veoma otežalo posao", upozorio je Tramp.

Čanovi Senata bi kasnije tokom nedjelje mogli da glasaju o tome da li će biti svjedoka na suđenju Trampu. Ako podrže taj potez, proces opoziva u Senatu mogao bi da traje duže. Ako ne bude podrške, gornji dom Kongresa mogao bi krajem nedjelje da glasa o tome da li bi Tramp trebalo da bude smijenjen s položaja predsjednika, što je malo vjerovatno jer republikanci imaju većinu.

To znači da bi suđenje bilo završeno prije prvih unutarstranačkih izbora za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke u Ajovi, 3. februara, i Trampovog redovnog govora o stanju nacije u Kongresu, zakazanog za dan kasnije.