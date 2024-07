Bivši snajperista: Napadač na Trampa imao pomoć

OTAVA - Dalas Aleksandar je veteran koji je proveo 14 godina u snajperskom timu kanadske vojske, koji je bio zadužen za zaštitu svjetskih zvaničnika, uključujući i kanadskog premijera.

Bivši član elitne jedinice tvrdi da je osoba koja je pucala na bivšeg predsjednika Donalda Trampa "imala pomoć" tokom pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika. On sugeriše da je 20-godišnjak koji je pucao na skupu mogao imati pomoć iznutra.

"Jako sam dobro upoznat s ovakvim stvarima i znam kako bi to trebalo izgledati, a ono što se juče dogodilo, uopšte ne sumnjam da je napadač imao pomoć unutar agencija, organizacije ili pak vlade", rekao je u videu koji je objavio na svojim profilima.

Istraga još uvijek traje i vjeruje se da je napadač Tomas Metju Kruks djelovao sam. Kako prenose strani mediji, Kruks je legao na krov zgrade koja se nalazi oko 118 metara dalje od mjesta na kojem je Tramp držao svoj govor i zapucao prema pozornici. Aleksandar tvrdi da nije trebalo da bude u mogućnosti prići tako blizu.

"Čim sam vidio onu fotografiju iz vazduha onoga što su rekli da se dogodilo, odmah mi to nije imalo smisla. Ne možete, usred bijela dana, doći na krov zgrade koja se nalazi samo nekoliko stotina metara dalje od predsjednika. Ne možete doći u tu poziciju s oružjem dok on drži govor. Čak ni ne morate biti snajperista da znate da je ono što treba učiniti za osiguranje bezbjednosti neke osobe, jeste prvo treba pogledati krovove oko mjesta na kojem se osoba nalazi i koji su u dometu oružja", rekao je Aleksandar.

"Dakle, nešto se dogodilo, ali ja ne upirem prstom ni u koga. Previše je očito da je ovaj tip imao pomoć sa strane da bi se mogao naći u tom trenutku na tome mestu. Ili je neko zažmurio ili je to bilo strateško isplanirano. Moralo je biti isplanirano do određenog nivoa, jer takvi događaji, takva bezbjednost, to nije mala stvar - a ovo je vrlo očigledno mjesto", zaključuje on.

Zaključio je da mu je "jako čudno da neko, ko je dovoljno dobar da se toliko približi meti koju je najteže uhoditi na cijelome svijetu, na kraju promaši tu metu."

"Ako već imate vještine da dođete tako blizu i izbjegnete svo to obezbjeđenje, sve slojeve koje okružuju tako važnu osobu, onda biste trebali imati da se vratite da pogodite iz prve. Ovo jednostavno nema smisla", objašnjava Aleksandar.

Bivši agent tajne službe Džozef La Sorsa izjavio je da će morati da poveća zaštita bivših predsjednika SAD-a i da će Donald Tramp od sada imati gotovo identičnu zaštitu kao i aktuelni predsjednik Džo Bajden.

(Jutarnji list)

