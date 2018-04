Bivši zvaničnik UN-a zlostavljao djecu kojoj je trebalo da pomaže

NJUJORK - Piter Džon Dalgliš, visoki savjetnik Ujedinjenih nacija i osnivač najveće dječje hu-manitarne organizacije, uhapšen je zbog optužbi za silovanje djece u Nepalu.

Tokom hapšenja, navodno je dvoje djece, u dobi od 12 i 14 godina, spaseno iz Dalglišovog pritvo-ra.

Dalgliš (60) je kanadski državljanin koji je osno-vao dječju organizaciju "Street Kids Internati-onal", koja se 2015. godine sjedinila s organizaci-jom "Save the Children". On je putovao svijetom radeći sa djecom posljednjih 20 godina. Međutim, đžetseterski stil života na visokoj nozi u UN-u izgleda da je naglo došao do kraja. Cen-tralna kancelarija za istrage nepalske policije (CIB) izjavila je za "Global News" da je Dalgliš pod ključem i "da se istražuje zbog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece". Puškar Karki, direktor CIB-a, izjavio je da je Dalgliš obećavao da će pomoći u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju i pružiti dobrotvorne i radne mogućnosti za njihove porodice:

"Naša preliminarna istraga otkrila je da je on ci-ljao djecu siromašnog finansijskog porijekla i se-ksualno ih zlostavljao."

Obećavajući članovima porodice da će obrazovati njihovu djecu, odvesti ih u inostranstvo i obez-bijediti im posao nakon završetka školovanja, on je zapravo seksualno zlostavljao tu djecu. S obzi-rom na njegovu visoku ulogu u humanitarnom sektoru, lako je osvajao povjerenje članova poro-dica i kasnije zlostavljao njihovu djecu."

Dalgliš, koji je nedavno dobio odlikovanje "Ka-nadskog reda" od strane Vlade premijera Tru-doa, suočen je sa 15 godina zatvora ako bude proglašen krivim za tekuće optužbe. Međutim, tužioci su najavili da će Dalgliš vjerovatno biti suočen s više optužbi, jer se vjeruje da sadašnje optužnice protiv međunarodnog filantropa pred-stavljaju vrh ledenog brijega u smislu njegovih zločina protiv djece. Karki je takođe rekao da je Dalgliš bio poznat po ovim vrstama zločina i u drugim zemljama, uprkos činjenici da nikada ni-je bio gonjen. Međunarodne službe bezbjednosti i službe za sprovođenje zakona su okretale glavu na nedjela UN-ovog visokog dječjeg dobrotvor-nog savjetnika dok je zlostavljao djecu širom svi-jeta.

"Došao je u Nepal prije tri mjeseca. Nakon što smo dobili informacije o njegovim seksualnim nedjelima od bezbjedonosnih agencija iz drugih zemalja, pratili smo ga i uspjeli ga uhapsiti."

Predstavnik kanadske vlade odbio je komentrisa-ti slučaj, navodeći samo kako je Vladina agencija "Global Affairs Canada" svjesna hapšenja kanad-skog državljanina.