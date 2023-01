Bjelorusi strahuju od mobilizacije

MINSK - ​Iako vlast u Bjelorusiji tvrdi da nije planirana mobilizacija, na brojnim javnim mjestima pojavljuju se saopštenja koja upozoravaju sve vojne obveznike da se jave upravi radi "usklađivanja podataka".

Od prošle jeseni, nakon "djelimične mobilizacije" objavljene u Rusiji, hiljade građana Bjelorusije počele su da primaju pozive u vojnu registraciju svoje zemlje.

Predstavnici lokalnih vlasti i sami komesarijati tvrdili su da se ništa čudno ne dešava. Poručili su tada da je dostavljanje sudskih poziva navodno bilo rutinsko i nema nikakve veze sa vojnim operacijama na teritoriji Ukrajine te da bi trebalo biti završeno do kraja 2022. godine.

Međutim, pozivi se nastavili i u 2023. godini. Informacije koje stižu iz bjeloruskih regiona ukazuju da se sadašnje "usklađivanje podataka" u vojnim registrima teško može nazvati rutinskim događajem.

#Belarus The announcement at the Barysau bus station: “All male citizens from 18 to 60 years old must come to an enlistment office or village executive committee to clarify their data.” What on earth is that? pic.twitter.com/H4NgSJsj2p