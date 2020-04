Bjelorusija: Hiljade ljudi u crkvama, ne mare na apele ljekara i vlasti

MINSK - Širom Bjelorusije, hiljade pravoslavnih hrišćana danas su u svojim crkvama obilježili Vaskrs.

Oni se nisu obazirali na apele zdravstvenih vlasti i crkvenih velikodostojnika da ostanu kod kuće i time spriječe širenje virusa korna.

"Tradicija naših roditelja, očeva i djedova treba da bude očuvana. Mislim da nismo počinili nikakvo svetogrđe današnjim dolaskom ovamo. Vjerujem da će nas bog zaštititi", rekao je za Rojters jedan vjernik u sabornoj crkvi u Minsku.

Bjelorusija je jedna od malobrojnih država koje zbog pandemije Kovid-19 nisu uvele mjere izolacije a, prema današnjem saopštenju njenog ministarstva zdravlja, u toj državi je od virusa korona do sada preminulo 47 ljudi, dok je u petak broj zaraženih dostigao 4.779.

What else could @WHO_Europe do if #Belarus didn’t listen to the recommendations ? Well, @Europarl_EN imposed sanctions after 2010 elections and listened to @osce_odihr, why not to do so again, since the BY authorities deliberately letting its ppl die? #COVID19 #OrthodoxEaster pic.twitter.com/arqBDJOyZE