Blinken: Na Ukrajini da odluči kada će okončati sukob sa Rusijom

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je danas da je na Ukrajini da odluči kada će okončati sukob sa Rusijom, ali da će NATO pružati dugoročnu podršku Kijevu.

"Na kraju, Ukrajinci moraju da odluče kada će ovo da okončaju jer je to njihova zemlja. To je njihova teritorija, njihova budućnost. To su njihove odluke, ali mi smo posvećeni tome da ih podržimo dokle god treba", naveo je Blinken u intervjuu za NBC.

Blinken je naglasio da Rusiju treba osloboditi ideje da može nekako nadživjeti Ukrajinu ili mnoge druge zemlje širom svijeta koje podržavaju Kijev.

Državni sekretar je, takođe, rekao da će današnji samit NATO-a proizvesti "duboku posvećenost" kontinuiranoj podršci Ukrajini u narednim godinama.

Blinken je branio odluku američkog predsjednika Džozefa Bajdena da obezbijedi kasetnu municiju ukrajinskim snagama, nazivajući to "rješenjem za zaustavljanje" pošto su zalihe municije širom svijeta i dalje niske.

Prema njegovim riječima, postoji razlika u odnosu na rusku upotrebu kasetne municije jer Ukrajina brani svoju teritoriju i paziće da ne gađa civile.