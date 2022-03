Ruska vojna operacija u Ukrajini ušla je u dvadeset sedmi dan. Prema pisanjima medija, Pentagon je juče optužio Ukrajinu da je počinila ratne zločine. Za sutra je najavljen nastavak vanredne sjednice Generalne skupštine UN posvećene situaciji oko Ukrajine.

22.31 - Blinken i Stoltenberg: Treba ojačati istočni krak NATO

Državni sekretar SAD Entoni Blinken razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom o aktuelnim naporima da se utvrdi istočni krak NATO, rekao je portparol Stejt departmenta Ned Prajs.

Blinken je ponovio da postoji potreba za snažnim i ujedinjenim transatlantskim odgovorom ruskoj vladi u ratu protiv Ukrajine i pozdravio rad na jačanju odbrane NATO.

Državni sekretar SAD je ponovio da Amerika čvrsto podržava ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet uslijed, kako je naveo, "brutalnog rata koji je izabrao predsjednik Putin".

Njih dvojica su takođe razgovarali o značaju humanitarne i bezbjednosne pomoći koje članice NATO pružaju Ukrajini, rekao je Prajs u saopštenju Stejt departmenta.

21.36 - Porošenko: Džonson da ne poredi Bregzit i rat u Ukrajini

Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko reagovao je danas nakon što je prethodno premijer Velike Britanije Boris Džonson uporedio rat u Ukrajini i Bregzit.

"Koliko je Britanaca poginulo zbog Bregzita? Nijedan. Zamolio bih Džonsona da ne upoređuje ukrajinski otpor sa Bregzitom", kazao je Porošenko za Aj-Ti-Vi njuz, a prenio "Gardijan".

Prethodno je, kako navodi londonski list, Džonson izazvao veliko nezadovoljstvo među političkim liderima u Evropi, a u domovini i bes političkih protivnika, nakon što je uporedio otpor ukrajinskog naroda ruskom napadu sa odlukom Britanije da napusti Evropsku uniju.

20.55 - Mizincev: Kijev ignoriše humanitarne koridore ka Rusiji

Ukrajinske vlasti ignorišu humanitarne koridore za povlačenje civila prema Rusiji, izjavio je danas šef Nacionalnog centra za kontrolu odbrane Ruske Federacije general-pukovnik Mihail Mizincev.

"Danas od 10.00, ruska strana je ponovo otvorila humanitarne koridore na pravcu Kijev, Černigov, Sumi i Harkov, jedan humanitarni koridor prema Ruskoj Federaciji i još jedan, preko teritorija koje kontrolišu kijevske vlasti prema zapadnoj granice Ukrajine. Zvanični Kijev se ponovo nije dogovorio ni o jednom koridoru prema Rusiji", rekao je Mizincev, a prenijela agencija RIA Novosti.

Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti su dodatno najavile još četiri rute u pravcu Zaporožja, "cinično ignorišući humanitarne koridore ka Ruskoj Federaciji".

20.32 - Zelenski će virtuelno učestvovati na samitu NATO u Briselu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski učestvovaće virtuelno na samitu NATO u četvrtak kako bi razgovarao o ratu sa Rusijom, ali tačni detalji još nisu precizirani, objavila je danas agencija Interfaks Ukrajina citirajući portparola Zelenskog.

Portparol Sergij Nikiforov rekao je da će Zelenski imati video obraćanje na samitu, ali i da bi mogao da učestvuje i u diskusiji, prenio je Rojters.

Na samitu NATO učestvovaće i predsednik SAD Džozef Bajden, koji sutra putuje u Brisel.

Savjetnik za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika Džejk Saliven izjavio je danas da će se Džozef Bajden pridružiti saveznicima u pooštravanju sankcija Rusiji i uvođenju novih zbog napada na Ukrajinu.

Bajden će sutra putovati zajedno sa ministrom odbrane Lojdom Ostinom u Brisel, gdje će se sastati sa partnerima iz NATO i EU, prenio je Rojters.

20.17 - Peskov: Nuklearno oružje samo u slučaju realne prijetnje Rusiji

Rusija će upotrijebiti nuklearno oružje samo ako njeno postojanje bude realno ugroženo, rekao je večeras portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je rekao da ruska vojska ne izvodi napade na civilne mete u Ukrajini, i da svrha specijalne operacije nije "okupacija Ukrajine", prenosi agencija RIA Novosti.

19.55 - Putin razgovarao sa Makronom

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, saopštio je Kremlj.

Razgovor je održan na inicijativu predsjednika Francuske, prenose RIA Novosti.

Putin i Makron razgovarali su o Ukrajini, kao i o napretku trenutnih pregovora između predstavnika Rusije i Ukrajine, dodaje se u saopštenju Kremlja.

19.25 - Šolc: Njemačka neće bojkotovati ruske energente

Njemački kancelar Olaf Šolc još jednom je danas odbacio pozive da Njemačka bojkotuje ruske energente zbog ruskog napada na Ukrajinu.

Šolc je danas izjavio da su sankcije već uvedene Rusiji i da pogađaju ekonomiju te zemlje, a da će sve to "biti samo još dramačnije svakoga dana", prenio je AP.

U isto vrijeme, sankcije su osmišljene da budu "podnošljive" za one koji ih uvode, uključujući i dugoročno, dodao je on.

"Zbog toga pozicija Njemačke ostaje nepromijenjena po energetskom pitanju", rekao je Šolc.

Kancelar je izjavio da su ostale zemlje u Evropi još više zavisne od ruske nafte, uglja i gasa nego Njemačka, kao i da "niko ne treba da bude ostavljen po strani, kada je riječ o ovom pitanju".

Šolc je ponovio da Njemačka radi na tome da promjeni snabdjevača energentima i da će za to biti potrebno vrijeme, ali da će na kraju imati isti efekat kao i bojkot.

AP dodaje da evropske zemlje plaćaju Rusiji na stotine miliona dolara svake godine za fosilna goriva, kao i da ukrajinski zvaničnici kažu da ova trgovina finansira rat protiv njihove zemlje.

18.43 - Čavušoglu: Lideri NATO da se fokusiraju na primirje u Ukrajini

Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je da ovonedjeljni sastanak lidera NATO treba da bude fokusiran na načine obezbjeđivanja primirja u Ukrajini, a ne samo na sankcije.

"Prvi cilj svih treba da bude prekid vatre", rekao je Čavušoglu novinarima na marginama Organizacije islamske konferencije u Pakistanu, prenosi agencija AP.

Čavušoglu je poručio da bi "trebalo da se zaustavi rat koji trenutno traje i da bi svako trebalo da se ponaša odgovorno i konstruktivno".

17.35 - Poljanski: SB UN da glasa o nacrtu rezolucije o situaciji u Ukrajini

Rusija je zatražila da Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasa o nacrtu rezolucije o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, izjavio je danas prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

"Da, sutra će biti glasanje. Mislimo da je ovo pravo vrijeme", rekao je Poljanski, prenosi agencija TAS S.

Ruski nacrt rezolucije o Ukrajini poziva na prekid vatre kako bi se evakuisali svi civili, obezbjeđujući zaštitu civila i civilnih objekata. Prema ranijim izvještajima, Sekretarijat UN je dobio tekst zapadnog nacrta rezolucije o humanitarnoj situaciji u Ukrajini.

Dokument je zasnovan na nacrtu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN koju su ranije pokrenule Francuska i Meksiko.

Sednica Generalne skupštine UN nastaviće sa radom sutra.

17.19 - SAD: Nema naznaka o napadu hemijskim oružjem u Ukrajini

Sjedinjene Američke Države još nisu vidjele nikakve konkretne naznake ruskog napada hemijskim ili biološkim oružjem u Ukrajini, ali pomno prate obavještajne podatke, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik američke odbrane, prenosi Rojters.

Američki predsjednik Džozef Bajden rekao je u ponedjeljak da lažne optužbe Rusije da Kijev ima biološko i hemijsko oružje nagovještavaju da ruski predsjednik Vladimir Putin razmišlja da ih i sam upotrebi u ratu protiv Ukrajine.

Američki zvaničnik podijelio je Bajdenovu procjenu, ali je i dodao da trenutno nema naznaka o tome.

16.54 - Džonson i Modi: Rusija mora da se pridržava Povelje UN

Rusija mora da se pridržava Povelje Ujedinjenih nacija, poručili su britanski premijer Boris Džonson i indijski premijer Narendra Modi, a saopšteno je danas iz Džonsonovg kabineta.

"Dvojica lidera su se saglasila da se integritet i teritorijalni suverenitet Ukrajine moraju poštovati", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Rojters.

Poručili su da Rusija mora da se pridržava Povelje UN i saglasili da je poštovanje međunarodnog prava jedini način da se osiguraju globalni mir i prosperitet.

Britanski premijer je poručio da obje zemlje moraju da intenziviraju napore za promovisanje mira i deeskalacije u regionu.

16.19 - Vereščuk: Iz Mariupolja htjelo da pobjegne 100.000 civila, ali nisu mogli

Najmanje 100.000 civila željelo je da pobjegne iz ukrajinskog grada Mariupolja, ali nisu mogli zbog nedostatka bezbjednih koridora, izjavila je danas potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Vereščuk je rekla da granatiranje koje izvode ruske snage sprečava spasioce da priđu mjestu gdje se nalazi pozorište u Mariupolju koje je bombardovano.

Gradske vlasti navode da se vjeruje da se više stotina ljudi krilo pod zemljom u pozorištu kada je ono pogođeno u vazdušnom napadu prošle nedjelje.

Rusija je negirala da je bombardovala pozorište i napala civile.

16.16 - Poljska predložila da Rusija bude isključena iz G20

Poljska je danas saopštila da je američkim zvaničnicima predložila da Rusija bude isključena iz grupe velikih svjetskih ekonomija G20 i da je taj prijedlog dobio pozitivan odgovor. Poljski ministar za ekonomski razvoj i tehnologiju Pjotr Novak rekao je da se o tome razgovaralo na sastancima održanim u Vašingtonu prošle nedjelje.

"Tokom sastanaka sa, između ostalih, američkom sekretarkom za trgovinu Ðinom Raimondo, dali smo prijedlog da se Rusija isključi iz G20, što je naišlo na pozitivan odgovor i odobrenje, a stvar treba predati predsjedniku Džozefu Bajdenu", rekao je Novak novinarima u Varšavi.

15.44 - Ukrajina: Ponestaje hrane i lijekova za 300.000 ljudi u Hersonu

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da za oko 300.000 ljudi u okupiranom gradu Hersonu ponestaje hrane i medicinskih zaliha i optužilo je Rusiju da sprečava civile da se evakuišu na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.

Portparol ukrajinskog ministarstva Oleg Nikolenko naveo je na Twitteru da se 300.000 građana Hersona suočava sa humanitarnom katastrofom zbog blokade ruske vojske.

"Hrana i medicinske zalihe su skoro nestali, ali Rusija odbija da otvori humanitarne koridore za evakuaciju civila", tvrdi Nikolenko.

Rusija za sada nije komentarisala ove navode, a Moskva, inače, negira da se na meti ruskih snaga nalaze civili.

15.22 - Guteres: Rat u Ukrajini prijeti da izazove globalnu krizu gladi

Rat u Ukrajini prijeti da izazove globalnu krizu gladi, upozorio je danas generalni sekretar Ujedinjenih Nacija Antonio Guteres i ocijenio da je vrijeme da se okonča ovaj "apsurdni rat".

Guteres je rekao da je nastavak rata u Ukrajini "moralno neprihvatljiv, politički neodbranjiv i vojno besmislen", prenosi Rojters.

14.53 - "Želimo sadržajnije i brže odgovore ukrajinske strane"

Kremlj je danas saopštio da im je želja da tekući pregovori između Rusije i Ukrajine budu "aktivniji i sadržajniji," s obzirom na to da se borbe između ruskih i ukrajinskih snaga nastavljaju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je pregovaračka pozicija Rusije u pregovorima sa Ukrajinom definisana u usmenoj i pisanoj formi, da je Kijev dobio relevantne dokumente, kao i da nema planova za njihovo objavljivanje, prenosi agencija TAS S.

Kako je rekao Peskov, Ukrajina je sasvim svjesna zahtjeva Rusije.

"To je sve što mogu da kažem. Oni su razjašnjeni usmeno i jasno definisani u pisanoj formi. Neophodni nacrti dokumenata su proslijeđeni Ukrajincima pre mnogo dana", rekao je on.

Dodao je da je Ukrajina odgovorila na neke od tih dokumenata.

"Međutim, svakako bismo željeli da svaki put dobijemo sadržajniji i brži odgovor", naglasio je Peskov.

Peskov, takođe, nije želio da saopšti datum sljedeće runde pregovora dvije zemlje.

14:26 - Počela proljećna sjetva u regionu Rivne u Ukrajini

U regionu Rivne na sjeverozapadu Ukrajine počela je proljećna sjetva, a cilj je zasijati 420.000 hektara i dati podršku regionima čiji su usjevi ugroženi sukobima, rekao je danas guverner Vitalij Koval.

14.14 - Više eksplozija odjeknulo u Kijevu

Nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je danas u Kijevu, u kojem je na snazi policijski čas u trajanju od 35 sati, javlja CNN.

Kako navodi američki medij, jedna od eksplozija bila je toliko jaka da je aktivirala alarme na automobilima u centru ukrajinske prijestonice.

13.32 - Poslanici Dume glasali za istragu o biolaboratorijama u Ukrajini

Poslanici Dume, donjeg doma ruskog parlamenta, glasali su danas za usvajanje dokumenta kojim se pokreće parlamentarna istraga o radu bioloških laboratorija na teritoriji Ukrajine.

Kako prenosi agencija TAS S, dokument predviđa formiranje posebne komisije po ovom pitanju zajedno sa Savjetom Federacije, koji je gornji dom ruskog parlamenta.

13.02 - "U inostranstvu zaplijenjeno 78 letjelica"

Sedamdeset osam ruskih letjelica zaplijenjeno je u inostranstvu, rekao je danas ministar saobraćaja Ruske Federacije Vitalij Saveljev.

Sankcije koje je Zapad uveo Rusiji presjekao je isporuku avionskih dijelova i usluga, dok su ruske avio-kompanije iznajmile 515 letjelica iz inostranstva.

Rusija je usvojila Zakon koji omogućava avio-kompanijama da registruju letjelice iznajmljene u inostranstvu, ali to kompanije nerado čine jer strahuju da će time ugroziti odnose sa međunarodnim partnerima.

Saveljev je istakao da je Rusija imala 1.367 aviona kada su sankcije uvedene a skoro 800 je registrovano u toj zemlji. On nije precizirao koliko je od registrovanih aviona iznajmljeno iz inostranstva.

Skoro svi avioni "Boing" i "Erbas" koje koriste ruske avio-kompanije registrovane su na Bermudama i Irskoj, ali su vazduhoplovne vlasti ove dvije zemlje suspendovale potvrde svih ruskih letjelica.

12.40 - Zelenski: Za ruske trupe Ukrajina je kapija ka Evropi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je danas italijanskom parlamentu da je njegova zemlja na ivici preživljavanja zbog rata s ruskim snagama i upozorio je da je cilj Moskve da se probije do ostatka Evrope.

"Za ruske trupe Ukrajina je kapija Evrope, u koju žele da provale, ali se varvarstvu ne smije dozvoliti da prođe", rekao je Zelenski u obraćanju putem video-veze italijanskim poslanicima, prenosi Rojters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratiće se u srijedu putem video-linka poslanicima japanskog parlamenta i zatražiti podršku za borbu protiv Rusije.

Govor Zelenskog koji će, kako se očekuje, trajati 10 minuta, biće prikazan u donjem, moćnijem domu parlamenta, prenosi AP.

Zelenski se već virtuelno obratio američkom Kongresu, kao i poslanicima nekoliko evropskih država i Izraela.

11.56 - Skoro 1.000 zgrada uništeno u Harkovu

Skoro 1.000 zgrada uništeno je u granatiranju Harkova, koje su izvele ruske snage, saopštila je ukrajinska državna služba za vanredne situacije.

Kako je navela, većinom je riječ o stambenim zgradama.

Kako prenosi Bi-Bi-Si, ruske snage više od tri nedjelje granatiraju Harkov, koji se nalazi oko 50 kilometara od granice s Rusijom.

Prema tvrdnjama ukrajinskih zvaničnika, najmanje 500 civila je ubijeno u Harkovu.

11.48 - Kremlj: Ne planiramo hakerski napad, Zapad i Amerika se ponašaju kao banditi

Portparlo Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da Rusija ne priprema hakerski napad kao odgovor na val sankcija koje je toj zemlji nametnuo Zapad kao odgovor na invaziju Ukrajine.

"Za razliku od mnogih zapadnih zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Rusija se ponaša kao bandit", rekao je on.

Komentari iz Kremlja stigli su kao odgovor na upozorenje Bijele kuće o "sve većem broju dokaza" da ruska vlada istražuje opcije za potencijalni hakerski napad.

Američki predsjednik Džo Bajden sinoć je rekao kako vjeruje da se Rusija sprema za tzv. "false flag" operaciju - odnosno lažni napad s namjerom da se krivnja pripiše drugoj strani.

"Putin je pritisnut uza zid. Nije očekivao ovakvu snagu našeg jedinstva. I što više je pritisnut uza zid, to su teže taktike koje bi mogao upotrijebiti", rekao je Bajden.

"Vidjeli smo to i ranije. Proveo je puno 'false flag' operacija. Svaki put kad krene govoriti o onom što NATO, Ukrajina ili SAD planiraju napraviti, to znači da se on to sprema napraviti", dodao je Bajden.

11.27 - "Više od 3,5 miliona ljudi napustilo Ukrajinu"

Agencija UN za izbjeglice saopštila je danas da je više od 3,5 miliona izbjeglica do sada napustilo Ukrajinu zbog ruske invazije, prenosi AP.

Kako je navedeno u saopštenju Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), 3.528.346 osoba je do sada izbjeglo iz Ukrajine, nakon početka ruskog napada 24.februara.

Više od 2 miliona njih je prešlo u Poljsku, dodaje se u saopštenju, navodi AP.

10.54 - Nebenzja: Iščupani su nam jezici

Ruski stalni predstavnik pri UN Vasilij Nebenzja je u intervjuu za TV kanal Rusija 24 rekao da je u svijetu "u toku strašni talas da se eliminiše rusko prisustvo u medijima".

"Odsječeni smo od kanala komunikacije, zabranjeno nam je da iznosimo svoje gledište, iščupani su nam jezici", dodao je on.

10.06 - Britanija: Ukrajina nastavlja uspješno da brani Mariupolj

Britansko ministarstvo odbrane objavilo je svoj najnoviji obavještajni izvještaj u kojem se navodi da ukrajinske snage nastavljaju da odbijaju pokušaje Rusije da zauzme grad Mariupolj na jugu zemlje, prenosi Gardijan.

"Uprkos teškim borbama, ukrajinske snage nastavljaju da odbijaju pokušaje Rusije da zauzmu južni grad Mariupolj. Ruske snage u drugim dijelovima Ukrajine trpe još jedan dan ograničenog napredovanja, a većina trupa je uglavnom zaustavljena u mjestu", precizira se u izvještaju britanskog ministarstva odbrane.

Nekoliko ukrajinskih gradova i dalje je pod teškim ruskim vazdušnim i artiljerijskim granatiranjem, a UN su izvijestile da je više od 10 miliona Ukrajinaca trenutno interno raseljeno, kao rezultat ruske invazije, navodi britanski list Gardijan.

9.30 - Vereščuk: Prioritet evakuacija iz Mariupolja

Ukrajina je danas saopštila da su njeni napori da evakuiše civile iz opkoljenih gradova prije svega usmjereni na Mariupolj, ali nije objavila nikakav novi sporazum sa Rusijom, koji bi omogućio bezbjedan prolaz njegovim zarobljenim stanovnicima, prenosi Rojters.

"Usresređeni smo na evakuaciju iz Mariupolja", rekla je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk.

Ona je navela nekoliko mjesta iz kojih bi danas autobusima ukrajinske vlasti pokušale da evakuišu civile, ali Mariupolj nije bio među njima.

Ukrajinska zvaničnica nije pominjala bilo kakve nove sporazume sa Rusijom o uspostavljanju "humanitarnih koridora" za evakuaciju civila, navodi Rojters.

9.11 - Rjabkov: Odnosi SAD i Rusije došli do ivice prekida

Rusko-američki odnosi su na ivici prekida, a njihova budućnost zavisi od toga koji će put da odabere Vašington, rekao je danas novinarima zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Američkom ambasadoru je juče uručena protestna nota, u kojoj se napominje da su aktuelna dešavanja dovela rusko-američke odnose do ivice prekida. Nema ništa više od onoga što je tamo navedeno. Ponovo naglašavam da se postavlja pitanje puta koji će SAD da izaberu“, istakao je ruski zamjenik ministra, prenosi TAS S.

On je poručio da Vašington treba da napusti politiku eskalacije odnosa sa Rusijom i prestane da "upumpava oružje u Ukrajinu".

"Postavljanje pitanja o tome šta treba da se uradi da bi se ovi odnosi održali je definitivno ispravno. SAD samo treba da zaustave svoju eskalaciju, kako verbalnu tako i na način što oružjem pumpaju kijevski režim. Prestanite sa prijetnjama Rusiji“, rekao je Rjabkov.

Ruski diplomata je naveo i da akcije Vašingtona, koje pogoršavaju odnosa sa Moskvom, neće spriječiti Rusiju da se prilagodi sankcijama uvedenim toj zemlji.

"Ovo nema uticaja na našu opredeljenost da se prilagodimo okolnostima u vezi sa sankcijama SAD, koje su njihovi evropski sateliti uveli na predlog Vašingtona", rekao je on.

Rjabkov je naglasio i da je malo vjerovatno da će SAD pozitivno uticati na Kijev, iako bi to po njemu "stvorilo izglede za poboljšanje rusko-američkih odnosa".

"Ako Amerikanci uspiju da nekako pozitivno utiču na Kijev, u šta ne sumnjam da bi mogli, ali sam siguran i da se to, nažalost, neće desiti, onda mislim da bi se stvorili izvijesni izgledi za normalizaciju rusko-američkih odnosa", izjavio je ruski zvaničnik.

On je saopštio i da akcije Vašingtona nemaju uticaja na "rešenost Moskve da postigne svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini", navodi TAS S.

8.51 - Britanski obavještajci: Ukrajinci se odupiru pokušajima zauzimanja Marijupolja

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novi izvještaj svoje obavještajne službe o situaciji u Ukrajini.

Usprkos teškim borbama, ukrajinske snage uspijevaju da odbiju ruske pokušaje zauzimanja Marijupolja, navodi se u izvještaju. Dodaje se da ruske snage u ostatku Ukrajine bilježe ograničeni napredak, pri čemu većina snaga stoji na mjestu.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/H04Aix2uOs pic.twitter.com/TWVZbPaPTh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 22, 2022

8.24 - Sjednica GS UN posvećena Ukrajini nastavalja se u srijedu

Vanredna sjednica Generalne skupštine UN, posvećena situaciji u Ukrajini, biće nastavljena sutra, saopštila je portparol predsjednika 76. zasjedanja Generalne skupštine Paulina Kubiak, prenosi TASS.

Kako se navodi u saopštenju, 11. vanredna vanredna sjednica Generalne skupštine biće održana u srijedu, 23. marta, sa početkom u 10 časova po lokalnom vremenu.

Ranije u ponedjeljak Generalnoj skupštini je već dostavljen prijedlog rezolucije o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, u vezi s kojim je planirano da se posebna sjednica nastavi u utorak, 22. marta, ali je zbog organizacionih pitanja odlučeno da to bude dan kasnije, prema izvorima iz administracije UN, navodi TASS.

7.37 - Sutra nastavak vanredne sjednice Generalne skupštine UN o Ukrajini

Vanredna sjednica Generalne skupštine UN, posvećena situaciji oko Ukrajine, biće nastavljena sutra, saopštila je portparol predsjednika 76. zasijedanja Generalne skupštine Paulina Kubiak, prenosi TAS S.

Kako se navodi u saopštenju, 11. vanredna vanredna sjednica Generalne skupštine biće održana u srijedu, 23. marta, sa početkom u 10 časova po lokalnom vremenu.

Ranije u ponedjeljak Generalnoj skupštini je već dostavljen prijedlog rezolucije o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, u vezi sa kojim je planirano da se posebna sjednica nastavi u utorak, 22. marta, ali je zbog organizacionih pitanja odlučeno da to bude dan kasnije, prema izvorima iz administracije UN, navodi TAS S.

Predsjednik SAD Džozef Bajden izjavio je da postoji jasan znak da predsjednik Rusije Vladimir Putin razmatra korišćenje i biološkog i hemijskog oružja u Ukrajini.

7.05 - Zelenski: Sastanak sa Putinom neophodan

Sastanak sa liderom Kremlja Vladimirom Putinom je neophodan da bi se utvrdio stav Rusije o okončanju rata koji je pokrenuo u Ukrajini, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, javila je ukrajinska novinska agencija Interfaks Ukrain.

Zelenski, koga su intervjuisali javni televizijski kanali iz evropskih zemalja, takođe je rekao da na takvom sastanku neće biti moguće donijeti odluku o tome šta treba da se radi sa okupiranim teritorijama u Ukrajini, prenio je Rojters.

Rusija je 24. februara započela, kako je Moskva naziva, specijalnu vojnu operaciju s ciljem denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine.

