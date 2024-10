Bliski susret ruskog i američkog aviona iznad Aljaske (VIDEO)

Sjevernoamerička komanda pri svemirske obrane (NORAD) objavila je snimak eskadrile borbenih presretača F-16C koji su na nebu iznad Aljaske prošle sedmice doživjeli incident.

Naime, par borbenih aviona F-16C poletjelo je kako bi operativno presrelo par ruskih strateških bombardera Tu-95 i njihovu borbenu pratnju. Ali, kako se vidi na snimku, u jednom trenutku, ruski borbeni avion Su-35 izvodi leteći manevar "udarca glavom", na vrlo maloj udaljenosti od američkog borbenog aviona F-16C, pritom mu presjecajući putanju.

Portal The War zone piše da je ovo najbliži suret ruskih i američkih pilota još otkako je strateški bomarder B-52 doživio sličan incident s Rusima 2020. godine iznad Crnog mora.

Snimak koji je objavio NORAD jasno pokazuje koliko je pilot američkog borbenog aviona bio uznemiren manevrom Su-35.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag