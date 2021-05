Blokiran Bosfor - tanker koji je plovio pod hrvatskom zastavom izgubio kontrolu

Pomorski saobraćaj u moreuzu Bosfor danas je blokiran u oba smijera pošto je tanker koji je plovio pod hrvatskom zastavom skrenuo sa rute i krenuo ka obali.

Kako mediji prenose, u Istanbulu je pomorski saobraćaj obustavljen.

Tanker koji prevozi naftu iz zasad nepoznatih razloga skrenuo je sa puta i krenuo prema obali. Zaustavio se na nekih 300 metara od obale u blizini istanbulske četvrti Lenikoi, javila je turska televizija NTV.

Kako je saopšteno, tankeru koji prevozi naftu pokvario se sistem za upravljanje i plovilo je moralo hitno da se zaustavi.

Prema drugoj verziji, brod je imao peh sa motorom.

U pomoć je pozvano osam remorkera, koji se trude da brod odvuku na sigurno i da se moreuz Bosfor ponovo osposobi za saobraćaj.

Ovaj incident vjerovatno će iskloristiti zagovornici izgradnje Istanbulskog kanala da se rastereti pomorski saobraćaj kroz postojeća dva moreuza, tako da se izbjegnu gužve koje trenutno vladaju u pomorskom saobraćaju jer bi se iz Bosfora izmjestili tankeri i druge ploveće grdosije.

Danas nije rijetkost da se na Bosforu u blizni nađu podmornica, trgovački brod, ili turistički, što odaje sliku haotičnosti, a cilj vlasti bio je da se spriječe sudari i nesreće, kojih je bilo.

Croatian flag, Cartagena-bound crude oil tanker Rava, suffered engine failure. International transit was slightly affected but Coastal Safety tugs assisted Rava to Marmara sea without any further incident. #OOTT pic.twitter.com/8yiad2wq5k