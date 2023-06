Blokiran Notingem: Troje ubijenih, jedan uhapšeni (FOTO, VIDEO)

Britanska policija je saopštila da je uhapšen 31-godišnji muškarac zbog sumnje da je počinio ubistvo, nakon što su tri osobe rano jutros pronađene mrtve u centru Notingema.

Policija je saopštila da su poziv primili nešto poslije 4 sata ujutru, kada su tijela dve osobe pronađena na ulici.

Policajci su potom pozvani na još jedan incident u kojem je kombi pokušao da pregazi tri osobe. Trenutno su u bolnici.

Tijelo još jednog čovjeka je pronađeno na Magdala putu, prenosi RTS.

Uslijedilo je hapšenje 31-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je izvršio ubistvo. Sumnja se da su svi incidenti povezani.

Tramvajska mreža Notingem ekspres tranzit je obustavila sve usluge zbog "velikih incidenata u gradu i predgrađima".

Officers are currently at an ongoing serious incident. The following roads are closed- Ilkeston Road, Milton Street, Magdala Road, Maples Street, Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city, Maid Marian Way junction of Parliament Street. Updates to follow pic.twitter.com/OQMOppuYyj