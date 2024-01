Boing na "klimavim" šrafovima: Kompanija na udaru nakon novog incidenta (FOTO)

Prije tačno godinu dana isporučen je posljednji Boing 747, i na taj način prvi džambo-džet otišao je u istoriju nakon pet decenija "paradiranja" nebom.

Godinu dana kasnije, njegov "mlađi kolega" Boing 737 Maks 9 mogao bi da ode u privremenu penziju nakon što je američka aviokompanija ''Junajted erlajns'' saopštila je da su pronađeni labavi zavrtnji na nekoliko letjelica, što nastavlja seriju primjedbi koje dolaze sa raznih strana na račun ovog putničkog aviona.

"Čuo se zaista glasan prasak u lijevom zadnjem dijelu aviona i buka. Sve vazdušne maske su pale", rekao je Evan Smit, jedan od 171 putnika u avionu Boing 737-9 Maks kompanije ''Alaska erlajns'' na letu 1282 iz Oregona za Kaliforniju koji je u petak morao prinudno da sleti zbog otkidanja kabinskog dijela trupa aviona.

Mediji su prenijeli da se mladiću koji je sjedio u blizini pogođenog područja pocijepala košulja usljed dekompresije, a iz američkog nacionalnog Odbora za bezbjednost saobraćaja su saopštili da nijedan putnik nije sjedio do prozora aviona u trenutku kada je otpao dio kabine.

Breaking : Alaska Airlines window blew out mid-air The airline has grounded all 65 of its Boeing 737-9 Max after the incident where a boy’s shirt was torn off him and sucked out of the plane. Luckily no one seems to have been injured #Boeing #737Max pic.twitter.com/0Xv4bS8vyL