Boko Haram na sahrani ubio 65 ljudi

Napadači za koje se sumnja da su pripadnici terorističke organizacije Boko Haram, po zadnjim podacima ubili su najmanje 65 ljudi na sahrani na sjeveroistoku Nigerije, izvijestila je državna televizija pozivajući se na izjavu lokalnog funkcionera Mohameda Bulame.

Nakon napada grupe naoružanih muškaraca iz sela nadomak Maiduguri, glavnome gradu savezne nigerijske države Borno pronađeni su desetine leševa, prenosi "Hina.

Bulama je potvrdio da je više od 65 osoba ubijeno te da ih je 10 povrijeđeno. Riječ je o gotovo triput više mrtvih nego što je prvobitno objavljeno.

On je pojasnio da je više od 20 ljudi poginulo u napadu pripadnika Boko Harama, a više desetaka ih je smrtno stradalo kada su krenuli u obračun s napadačima.

Pripadnici snaga bezbjednosti i svjedoci ranije su procijenili da je u napadu ubijeno najmanje 30 osoba.

Vođa lokalne policije koja se bori protiv pripadnika Boko Harama potvrdio je informacije, ali njegova se verzija događaja razlikuje u brojkama.

It is unfortunate what happened in Badu Village Unit under Nganzai LGA of Borno State. #BokoHaram killed over 60 villagers coming from a burial. This is coming at a time the State is making effort to resettle back #IDPs back to their respective towns and villages. pic.twitter.com/vuwAthHJDz