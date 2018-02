Bolna ispovijest jedne od žrtava dječje prostitucije: Majka me prodala sa 12 godina

Dara Keo i njena majka Rotaba su obje bile u suzama kada je bilo vrijeme za odlazak. Motorizovana rikša došla je po 12-godišnju Keo u njihovu jednosobnu kolibu u kambodžanskom glavnom gradu, Pnom Penu da je odvede na nepoznatu lokaciju.

Keo je plakala jer je bila prestravljena, a Rotana je plakala jer je učinila nešto nezamislivo - prodala je nevinost svoje kćerke bogatom starijem muškarcu. Vozač rikše odveo je Keo u podzemnu medicinsku kliniku gdje joj je ljekar provjerio himen te testirao njenu krv na HIV.

Korumpirani doktor u dogovoru je s bandom koja dogovara prodaju djevica.

"Bila sam netaknuta i posve zdrava, što je ljekar potvrdio. Potom su me odveli muškarcu koji me kupio. Morala sam da ostanem kod njega nedjelju dana dok me on silovao više puta, koliko god je želio, a nije nosio kondom", priča danas 19-godišnja Keo.

Kambodžansko tajno tržište djevojčicama u stalnom je porastu te daje posve drugačiju sliku od natrpanih neonski osvijetljenih barova gdje strani turisti plaćaju seks po cijeni od 10 do 20 dolara. Klijenti tržišta s nevinim djevojkama su visokopozicionirani članovi vlade, vojske, policije, kao i brojni članovi azijske elite bogataša.

Oni plaćaju od 500 do 1000 dolara za seks s djevicom.

Procjenjuje se da je širom svijeta oko 4,5 miliona žrtava seksualnog trafikinga, odnosno prisiljeni su na seks i prostituciju, a 98 odsto njih čine žene i djevojčice. U Kambodži, naciji od 15 miliona ljudi, na hiljade djevojčica svoj "prvi put" imaju s nekim ko je njihovoj siromašnoj porodici za to, iz njihove perspektive, pravo bogatstvo.

Zločin je to što se događa, kaže dr. Čiv Kek Pung, predsjednik vodećeg kambodžanskog Udruženja za ljudska prava "Licadho".

Trgovanje nevinošću djevojčica popularno je ne samo zbog fetiša na djevice, već i kao dio kulturalnog mita. Brojni stariji Azijati vjeruju da im seks s djevicama daje posebne moći, produžuje život i štiti ih od bolesti.

Takvo vjerovanje originalno potiče iz Taoista, a u sjeverno korejskom režimu postoji i elitna trupa djevica u dobi od 14 do 20 godina koje su poznate kao "grupe za zadovoljstva" prisiljene da pružaju seksualne usluge vodećim funkcionerima partije.

U Kambodžu na seks s djevicom dolaze bogataši iz Kine, Singapura, Vijetnama i brojnih obližnjih zemalja kao i iz same Kambodže. Ovdje dolaze poslovno, a sve im unaprijed srede tzv. brokeri. Ženska čednost zapisana je u religijskom "Ženskom zakonu" i računa se na to da tinejdžerke čuvaju svoj himen, a Keo i Rotana s početka priče otkrile su da im je prodavanje nevinosti bio posljednji izlaz zbog njihovih finansija, jer bi u suprotnom bile bačene na ulicu zbog neplaćanja stanarine od 10 dolara mjesečno.

U zemlji gdje većina populacije živi s manje od jednog dolara na dan, izazov da se prihvate veće cifre za prodaju nevinosti siromašnima je ogromno iskušenje.

"Htjela sam spasiti svoju majku", rekla je Keo te prepričala šta je doživjela:

"Odveli su me u hotelsku sobu gdje je sjedio muškarac u tamnom odijelu i sa zlatnim satom. Morala sam mu dati potvrde od ljekara, zapovidio mi je da se skinem, potom me priklještio za krevet, otkopčao svoje hlače i obavio to. Bol je bila užasna. Riječ je o kambodžanskom političaru koji je još na funkciji. Zabranio mi je da napuštam sobu i dolazio je nekoliko puta tokom dana. Par puta me je pitao da li me boli, a kad sam to potvrdila, postao je još grublji. Kad sam ostala sama, upalila bih TV i plakala, nisam smjela da zovem kući".

Kada je oslobođena, genitalije su joj bile razderane i natečene, a majka ju je poslala lokalnom ljekaru koji joj je dao analgetike. Sljedeće dvije nedjelje je imala velike bolove i probleme s mokrenjem. Ne zamjera majci ništa, jedino se osjeća tužno što su obje došle u takvu situaciju.

(Express.hr)