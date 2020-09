Bolnicama i građanima prodavao "nepostojeće" maske

Od početka epidemije korona virusa širom svijeta raznorazni prevaranti pokušali su da se obogate na tuđoj nesreći. Neki su to činili prodajući respiratore, neki lažne lijekove protiv opasnog virusa, a neki nudeći narodu ono što je u prvom talasu bilo nemoguće pronaći - maske.

Ukrajinska policija tek sad je uspjela da uđe u trag jednom od njih, i to baš čovjeku koji je bio toliko vješt da je nasamario i državne ustanove i bolnice. Oni su uhapsili muškarca (34) iz Kijeva, zbog sumnje da je stekao protivpravnu imovinsku korist veću od 20.000 evra tako što je bolnicama, ali i građanima prodavao nepostojeće maske.

Ukrajinac je prevaru smislio do tančina. Već u početku prvog talasa otvorio je firme specijalizovane za prodaju medicinskog materijala i opreme. Otvorio je račune u više banaka, a potom krenuo da se reklamira na poznatim internet portalima kako prodaje zaštitne maske i to po mnogo nižoj cijeni. U panici kontaktirali su ga mnogi naručujući abnormalne količine maski, a on je imao samo jedan uslov - 100 odsto avansna uplata, jer su "tako zahtijevali dobavljači".

Nikom nije palo na pamet da je u pitanju prevara. Uredno su sa finim gospodinom komunicirali putem mejla ili telefona, dobijali avansne račune sa pečatom registrovane firme i potpisom, a kad bi mu konačno uplatili novac, on bi nestajao. Mejlovi bi bili pogašeni, a telefoni nedostupni, bankovni računi ugašeni.

Dok su pripadnici Odjeljenja za sajber kriminal Ukrajincu ušli u trag, ojadio je ljude za stotine i stotine hiljada grivni.

"Oštetio je mnoge građane, ali i apoteke i humanitarne organizacije, čak je i jedan bolnica uplatila novac bez raspisivanja tendera, jednostavno je bila takva situacija", objasnio je izvor.

Tek sedam mjeseci nakon početka prvog talasa epidemije uspjeli su da mu uđu u trag. Upali su mu u stan, zatekli su prevaranta na spavanju. Dok se u gaćama policajcima pravdao da nije kriv, oni su zaplijenili više mobilnih telefona, lap top računare, ali i dokumentaciju koja ga povezuje sa prevarom.

"U stanu su pronađeni pečati nekoliko kompanija, kartice, velika količina novca i kompjuterskih podataka koji će nam dosta pomoći u razrješenju ovog slučaja", saopštili su iz policije.

