Bolton: Ja sam podnio ostavku

VAŠINGTON - Odlazeći američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton izjavio je danas da je on u ponedeljak veče ponudio ostavku američkom predsjedniku Donaldu Trampu, na šta mu je ovaj predložio da razgovaraju sutra.

On je to napisao na svom Twitteru, a nakon što je Tramp izjavio da je on Boltonu predložio da podnese ostavku, prenosi AP.

Otkaz Boltona iznenadio je mnoge u Bijeloj kući, tim prije što je svega sat vremena prije Trampove objave na Twitteru, pres služba objavila da će se Bolton pridružiti američkom državnom sekretaru Majku Pompeu i ministru finansija Stivenu Mnučinu na brifingu.

Bolton je imenovan za savjetnika u Trampovoj administraciji u aprilu 2018. godine, nakon što je sa te funkcije smijenjen vojni general H.R. Mekmaster.