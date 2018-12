Bolton: Kineske kompanije kradu američku intelektualnu svojinu

VAŠINGTON - Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton rekao je da je unaprijed znao za hapšenje jednog od šefova "Huaweia" u Kanadi, koji treba da bude izručen Americi.

Bolton nije želio da kaže precizan razlog američkog zahtjeva za izručenje, rekavši da je riječ o bezbjednosti, ali je naglasio da su SAD već dugo zabrinute zbog uloge "Huaweia" i drugih kineskih tehnoloških kompanija u krađi američke tehnologije.

"Mi smo već godinama veoma zabrinuti zbog prakse kineskih firmi da koriste ukradenu američku intelektualnu svojinu s ciljem transfera tehnologije, čime su oni praktično u službi ostvarivanja ciljeva kineske Vlade u smislu informacione tehnologije", rekao je Bolton.

On je naveo da nije samo "Huawei" razlog američke zabrinutosti, već da ima i drugih kompanija, te da će to pitanje biti tema pregovora SAD i Kine u narednih 90 dana, piše "The Guardian".

"Kako pregovori budu odmicali, mislim da ćemo vidjeti mnogo o tome kako su kineske kompanije krale intelektualnu svojinu, upadale u kompjuterske sisteme, ne samo američkih vlasti, već i privatnih firmi", istakao je Bolton.

Vlasti Kanade uhapsile su 1. decembra Meng Vanžu, šefa finansija kineskog globalnog telekoma "Huawei", na zahtjev SAD.

Meng (46) pojaviće se danas pred sudom u Vankuveru na pretresu o kauciji dok čeka moguće izručenje Americi.