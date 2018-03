"Bomba ciklon" prijeti istoku SAD, evakuacija u Kaliforniju

BOSTON - Snažni "ciklon bomba" kreće se ka sjeveroistoku SAD gdje bi na cijeloj istočnoj obali od Mejna do Sjeverne Karoline mogao da izazove poplave, dok je u dijelovima Kalifornije na zapadu zemlje već naložena evakuacija zbog opasnosti od poplava, klizišta i obilnih snježnih padavina.

Nalog za evakuaciju odnosi se na 30.000 ljudi u nižim dijelovima okruga Santa Barbara, a nadležni idu od vrata do vrata i upozoravaju mještane na opasnosti od oluje, prenosi AP.

Nadležni su savjetovali i žiteljima priobalnih mjesta na istoku da budu spremni za eventualnu evakuaciju pošto snažna oluja donosi jak vjetar i obilne padavine, prenosi CBS Boston.

[Please RT: Moderate-Major Coastal Flooding/Hurricane Force Wind Gusts] Very significant coastal flooding along the eastern MA coast over multiple high tide cycles Fri/Sat. Hurricane force wind gusts Fri pm across Cape/Islands, property damage+numerous power outages possible. pic.twitter.com/htimcSUxXE