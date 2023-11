Bombardovana kuća državljana BiH (VIDEO)

GAZA - U Pojasu Gaze proteklih 40 ratnih dana boravi i nekoliko desetina državljana BiH.

Kuća porodice Hagag je bombardovana, a Abdurahman Hagag, sin državljanke BiH, poslao je video redakciji N1 sa prikazom kako njihova kuća izgleda nakon bombardovanja.

Odobrenje za prelazak graničnog prelaza Rafa porodica Hagag nije dobila. Abdurahmanova majka je Munira Hagag, rođena u Tešnju, a koja se vjenčala u Palestini. Osim njega i majke, tvrdi, državljanstvo BiH imaju Abdurahmanova sestra Leyla, kao i brat Mashal Amar.

“Nemamo nikakav kontakt ni sa kim, ni sa ambasadorom u Egiptu, ni sa Ministarstvom vanjskih poslova. Niko nije uspio da nam direktno odgovori, da nam kaže zašto moja porodica nije na listi za evakuaciju sa ljudima koji su izašli. Jer od 26. oktobra, dana kada sam kontaktirao ambasadu u Egiptu, dana nakon što je bombardovana kuća moje porodice i srećom, niko nije ozbiljno povrijeđen od moje porodice, odlučio sam da kontaktiram ambasadu da moja porodica može izaći. I od tog trenutka, procedura izrade dokumenata za evakuaciju za dio moje porodice koji ima bh. državljanstvo nije dugo trajala. To je trajalo nekoliko dana, nije bilo problema i stavljeni su na listu za evakuaciju”, objašnjava Hagag dodajući da nakon toga slijede problemi i strepnja koja trenutno vlada.

Situacija je iz dana u dan sve teža. On je zabrinut za svoje najmilije jer svaki provedeni dan u Pojasu Gaze predstavlja novi rizik. Najveće zamjerke ima na komunikaciju sa nadležnima: Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom u Kairu:

“Nisu mi dali jasan odgovor. Nisu mi rekli, jesu li ušli na listu ili ne. Sve do 13. novembra, nakon brojnih poziva ambasadoru, sekretaru bosanskohercegovačke ambasade u Egiptu, odgovorili su mi, pustili me da razgovaram sa sekretaricom i ona mi je potvrdila da su na spisku samo moja majka i sestra i brat koji su državljani BiH. Svi ostali članovi porodice nisu stavljeni na spisak. A kada sam pitao za razlog, zašto se to nije radilo sedmicama, rekli su mi zato što nisu bili u srodstvu sa mojom majkom, Bosankom. Tako da ih nisu stavili na spisak i nisu smatrali da je prioritet da budu stavljeni na listu”, rekao je Abdurahman.

Pravo razočarenje došlo je kada je evakuacija bh. državljana počela jer je njegovoj porodici, koja je bila na listi bh. ambasade, odbijen zahtjev za evakuaciju. Tako su njegovi najmiliji ostali u blizini graničnog prelaza Rafa.

”Pokušao sam da kontaktiram ambasadora i ministra vanjskih poslova. Samo mi je ambasador odgovorio. Rekao mi je da je izraelska strana odbacila njihovo ime i da ne može dobiti nikakvu informaciju jer je trenutno zauzet evakuacijom svih ostalih. Možda će mu trebati dani, ne sutra, ne prekosutra, nego dani dok ne završi evakuaciju svih ostalih građana da bi mogao da ispita stvar moje porodice, a ja sam pokušao da pozovem Ministarstvo vanjskih poslova da pitam zašto. Jedini broj telefona koji sam našao, nisu mi odgovorili. Rekli su mi da pošaljem e-mail, e-mail na koji mi nikada nisu odgovorili”, kaže Hagag.

Abdurahman se sada samo pita zašto je odbijen njihov zahtjev kada imaju državljanstvo BiH? Zašto niko ne odgovara na njegove upite? On se trenutno nalazi u Italiji i svaki trenutak provodi u strahu, a nada se da će svoju porodicu sresti čim prije.

N1 je poslao upit ministarstvu inostranih poslova BiH, ali odgovor iz ministarstva nije dostavljen.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.