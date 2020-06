"Bombardovanje Beograda je demonstracija moći, a ne parada u Moskvi"

MOSKVA - Pokušaj zapadnih medija da Paradu pobjede predstave kao demonstraciju ruske vojne moći je otvoreni cinizam i odsustvo želje da se shvati značaj tog događaja za Moskvu, kaže senator Aleksej Puškov.

Puškov je naveo naslove tekstova stranih medija: CNBC je na primjer objavio da se "Rusija sprema za snažnu demonstraciju vojne moći u Moskvi, to je važno za Putina", "BBC" koji kaže da "Rusija održava paradu u sjenci virusa korona", "Bloomberg" koji kaže da "Putin demonstrira vojnu moć uoči ključnog glasanja".

"Zapadni mediji, kao i obično, pokušavaju da predstave našu paradu kao demonstraciju vojne moći. To je i otvoreni cinizam i odsustvo želje da se shvati značaj tog događaja za našu zemlju i odbacivanje naše presudne uloge u pobjedi nad nacizmom", napisao je Puškov na "Telegramu".

On je naveo i šta je, prema njegovom mišljenju, demonstracija vojne moći u čistom obliku.

"To su američke armade daleko od američkih voda. To je zauzimanje Iraka, bombardovanje Beograda i Tripolija. U isto vrijeme naša parada je nešto sasvim drugo, ali oni koji su opsjednuti samo jednom idejom – globalnom hegemonijom, to ne mogu da vide", rekao je Puškov.

Ono što najviše nervira kad je riječ o paradi je činjenica se Rusija nije potčinila nikome.

"I u trenutku kada su u Americi – razaranja, krađe, rat oko spomenika, bezvlašće i haos i još 120.000 mrtvih od virusa korona, vidjeti ovako nešto u Moskvi prosto je nepodnošljivo", zaključio je Puškov.

(Sputnjik)