Bombaš samoubica sa Šri Lanke bio uhapšen pa pušten prije masakra

​Jedan od bombaša samoubica bio je prije stravičnog masakra na Šri Lanki uhapšen pa pušten, rekao je portparol vlade Šri Lanke za CNN.

Ilham Ahmed Ibrahim, jedan od dvojice sinova tamošnjeg tajkuna, koji se raznio u nedjeljnim napadima, detonirao je bombu u hotelu 'Cinnamon Grand' u Colombu.

Policija je za CNN potvrdila da je pritvoren otac Mohamed Mohamed Jusuf Ibrahim, bogati tajkun, pod sumnjom da je pomagao sinovima. Pritvoreni su i ostali članovi njihove porodice za koje policija zna da borave u Šri Lanki.

Policija je uhapsila Mohameda Jusufa Ibrahima u nedjelju nakon što se dogodio stravičan napad na hotele i crkve. Njegovi sinovi, Inshaf Ahmed Ibrahim i Ilham Ahmed Ibrahim, raznijeli su se u bombaškim napadima.

Portparol policije Ruvan Gunasekera izjavio je danas za CNN-u da je njihov otac Mohamed Jusuf Ibrahim u pritvoru zbog sumnje da je pomagao i poticao svoje sinove u terosritičkim napadima. Dodao je kako je policija pritvorila i ostale članove porodice.

Inshaf and Ilham Ibrahim, privately educated sons of a millionaire, were agents of #IS when they walked into the Shangri-La and Cinnamon Grand hotels in Colombo, Sri Lanka, and blew themselves up, contributing to the murder of 350+ people on Sunday. https://t.co/yHYQtpw0uk pic.twitter.com/bvmck7hzx6