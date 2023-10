Bombaški napad u prestonici Turske: Dva policajca ranjena (VIDEO)

Dva policajca su danas ranjena kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv u turskoj prestonici Ankari, saopštio je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

Prethodno su turski mediji javili da se u gradu čula jaka eskplozija u blizini zgrada parlamenta i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako AP navodi, turski parlament danas treba ponovo da zasjeda poslije ljetnje pauze.

Drugi detalji o incidentu za sada nisu poznati.

Explosions and Gunfire have been heard this morning near the Parliamentary Building in the Turkish Capital of Ankara; a Significant Police and Military Presence has been observed in the Area but it is Unknown what exactly the ongoing Situation is. pic.twitter.com/dzSFxdHDg9