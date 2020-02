Borba protiv virusa: Kinezi dezinfikuju gradove

Kineski gradovi se na različite načine bore sa suzbijanjem širenja virusa korona. Jedan od njih je i dezinfekcija čitavog grada.

U gradu Luojang ulicama prolaze desetine kamiona u kolonama koji raspršuju dezinfekcioni sprej i na taj način pomažu u sprečavanju širenja virusa.

Na Twitteru kineske agencije Sinhua pojavio se video dezinfekcionog tunela u Šangaju.

#Coronavirus fight: Hundreds of trucks were dispatched to spray disinfectants overnight in Luoyang, China. #FightVirus pic.twitter.com/WWJh8mvnui

Stanovnici ovog grada prolaze kroz tunel u kojem se takođe nalazi sprej. Prolaskom kroz tunel se, prema navodima, ubija i do 99% virusa u 20 sekundi. što pomaže u borbi protiv širenja novog virusa korona.

Broj preminulih od virusa korona raste iz dana u dan, a trenutno je 1.016 žrtava ovog virusa.

A disinfection passage in China's Shanghai can kill 99% of viruses in 20 seconds to help battle the #coronavirus outbreak pic.twitter.com/wgftnI7slm