Borba s poplavama u Njujorku: "Djelujte brzo da biste zaštitili svoj život" (VIDEO)

Obilni pljuskovi poslije nedjelju dana uglavnom stalnih padavina izazvali su danas iznenadne poplave u Njujorku, poremetile rad metroa u najnaseljenijem gradu u SAD i pretvorile mnoge ulice u mala jezera.

Upozorenje o poplavama važilo je u Njujorku do podneva po lokalnom vremenu, jer je na nekim lokacijama palo više od pet centimetara kiše, a očekivalo se još toliko u roku od nekoliko sati, saopštila je Nacionalna meteorološka služba, prenio je Rojters.

Today it is New York City’s turn to flood. When will it be your turn? Or will you roast to death in a heatwave? Or simply starve as prices for essentials skyrocket? It is time to throw #necrocapitalism in the dumpster. Welcome to our #ClimateCatastrophe pic.twitter.com/dldr7Bnf60