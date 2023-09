Borba sa poplavama u Grčkoj: Nema struje, putevi blokirani (VIDEO)

Grčku je pogodilo novo nevrijeme, a danas je najteža situacija u oblasti grada Volosa i ostrva Evije, gdje su blokirani putevi, a veći dio stanovništa ostao bez struje.

Obilne padavine koje je juče donijela oluja Elijas pogodile su sjeverni dio Evije, grčkog ostrva koje je bilo teško ugroženo šumskim požarima 2021, kao i region Tesaliju kojim je početkom ovog mjeseca pogođeno olujom Danijel.

Veliki dio grada Volosa ponovo je pod vodom i blatom, vatrogasci i vojska su evakuisali ljude iz kuća i automobila, a stanovnici ponovo nemaju struju. Significant flooding in Volos, Greece this evening.....

My goodness. Dangerous situation unfolding in Volos, Greece, one of the cities worst hit by Daniel just a few weeks ago, with numerous reports of flash flooding. An almost stationary severe thunderstorm associated with Storm Elias is currently sitting over the area.