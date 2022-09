Borba žena u Iranu zbog hidžaba: Djevojka vezala kosu, policija ispalila šest metaka u nju

Jedna djevojka postala je simbol borbe protiv diskriminacije i ugnjetavanja žena u Iranu, nakon što je izgubila život. Njeno ime je Hadis Nadžafi, čiju fotografiju mnogi objavljuju na društvenim mrežama. Imala je samo 20 godina.

U borbu, koja je imala koban ishod, krenula je nakon simboličnog poteza - vezala je kosu, baš kao što je to učinila i žrtva represivnog iranskog režima, Mahsa Amina, čija je smrt pokrenula demonstracije odnosno žensku revoluciju kako se nazivaju protesti u Iranu.

Jedan od brojnih tvitova koji govore o hrabrosti Hadis Nadžafi glasi:

"U Iranu je ubijena Hadis Nadžafi. Šest metaka u grudi, lice i vrat. Imala je 20 godina i izašla na proteste zbog ubijanja Mahse Amini. Juče je vezala kosu i odvažno krenula u borbu protiv diskriminacije, ugnjetavanja i ugrožavanja žena. Danas je ubijena".

