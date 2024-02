Borel dočekao jutro u skloništu (FOTO)

​KIJEV - Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Ukrajini, saopštio je da je jutro dočekao u skloništu.

Kako je naveo, u skloništi je završio zbog sirena za vazdušnu opasnost koje su se oglasile širom Kijeva.

"Počinjem jutro u skloništu dok se sirene oglašavaju širom Kijeva. Ovo je svakodnevna realnost hrabrog ukrajinskog naroda, otkako je Rusija pokrenula svoju protivpravnu agresiju", napisao je Borel na Twitteru.

Rusija je izvela raketni udar na Kijev i druge ukrajinske gradove u jutarnjim satima, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage, a nekoliko eksplozija se čulo u glavnom gradu zemlje kada su sistemi protivvazdušne odbrane bili angažovani na odbijanju napada.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv. This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd