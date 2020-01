Borel o Bliskom Istoku: Region ne može dozvoliti još jedan rat

BRISEL - Šef diplomatije EU Žosep Borel pozvao je da se hitno spuste tenzije i da se sve strane uzdrže u situaciji nastaloj nakon ubistva iranskog komandanta Sulejmanija u Iraku.

"Region ne može da dozvoli još jedan rat", poručio je Borel.

On je nakon vanrednog sastanka EU ministara diplomatija posvećenog krizi na Bliskom Istoku naveo da je dobio mandat da razgovara sa svim stranama u cilju deeskalacije situacije, obnavljanja političkog dijaloga i pronalaženja regionalnog rješenja.

Šef diplomatije EU naglasio je da su prioriteti EU pored smirivanja situacije u regionu Bliskog Istoka, nastavak borbe protiv Islamske republike kao i održanje Nuklearnog sporazuma sa Iranom.

"Pozivamo Iran da se vrati punoj primjeni obaveza iz Nuklearnog sporazuma", pozvao je Borel.

Naglasio je da je primjena tog sporazuma "kritična" za regionalnu stabilnost.

"Zahavljujući tom sporazumu Iran nije nuklearna sila i u našem je interesu da očuvamo taj dogovor", kazao je Borel.

Dodao je da je neophodno da se izbjegne da "spirala nasilja uništi sve ono što je godinama urađeno na obnovi Iraka" i najavio je pomoć EU Iraku u ekonomskom i bezbjednosnom smislu.

Upitan za informacije o padu ukrajinskog aviona u blizi Teherana, Borel je rekao da su sve hipoteze otvorene, ali i da se prije svega moraju sačekati rezultati istrage koja je u toku.

"Kriza u Libiji može izmaći kontroli"

Takođe, Borel je nakon sastanka ministra spoljnih poslova ocijenio da kriza u Libiji može "izmaći kontroli" i pozvao EU da se snažnije angažuje u trenutnoj situaciji.

"Moramo snažnije da se angažujemo prije nego što bude kasno", poručio je Borel.

On je naveo da su se tokom razgovora ministara zemalja članica EU i specijalnog predstavnika UN za Libiju definisala četiri ključna rizika koji prijete da eskaliraju.

"Prvi je sve veće prisustvo terorista koji u Libiju dolaze iz Sirije i Sudana. Drugi rizik su migracije. Oko 700.000 ljudi dolazi u Libiju, mnogi da rade i ne žele svi idu u Evropu, ali u zavisnosti od situacije u Libiji mogu i da odu", kazao je Borel.

Treći rizik za eksalaciju situacije u Libiji je prelivanje krize na cijeli region i destabilizacija regiona, a četrvrti je "nova geopolitička šema", u kojoj uz prisustvo Rusije i Turske i cijeli Centralni Mediteran može biti "geopolitički promijenjen".

"Imamo cijeli paket razloga da sa riječi pređemo na djela. Dobio sam mandat da radim na tome da dođe do političkog rješenja u okviru Berlinskog procesa", poručio je Borel.

On je kazao i da se uz očekivanje da će doći do prekida vatre na teritoriji Libije i u nadi da će doći do političkog dogovora u okviru Berlinskog procesa, moraju razmotriti striktno nadgledanje prekida vatre i kontrola embarga na oružje .