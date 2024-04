Borelj: Dati prostor diplomatiji sa Teheranom

STRAZBUR - Potrebno je da EU da prostor diplomatiji sa Iranom, jer sankcije same po sebi neće smanjiti rizik od eskalacije na Bliskom istoku, izjavio je u visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

"Sankcije same po sebi nisu politika. Sankcije su oruđe politike. Same sankcije ne mogu odvratiti Iran. To bi trebalo da bude očigledno nakon toliko godina međunarodnih sankcija. Iran je, zajedno sa Sjevernom Korejom, zemlja sa najviše sankcija u svijetu. Sankcije same po sebi ne mogu da riješe rizik od eskalacije, a diplomatija mora da bude podjednako važna", rekao je Borelj.

On je dodao da smatra "da je ovo trenutak za ulaganje maksimalnih diplomatskih napora da se situacija smiri".

Poslanici Evropskog parlamenta danas raspravljaju o nedavnom napadu Irana na Izrael na plenarnoj sjednici u Strazburu.

Iranska Revoluconarna garda lansirala je ranije ovog mjeseca više od 300 dronova i projektila na Izrael u svom prvom direktnom napadu na izraelsku teritoriju.

Napad je bio odmazda za izraelski vazdušni napad na iranski Konzulat u Damasku, glavnom gradu Sirije. Izraelska vojska saopštila je da su izraelski sistemi protivvazdušne odbrane presreli 99 odsto vazdušnih meta.

